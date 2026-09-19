Сообщается, что в Стамбуле узбекистанка попала в реанимацию после процедуры на дому

·39·Общество
Сообщается, что в Стамбуле узбекистанка попала в реанимацию после процедуры на дому

В социальных сетях распространяется информация о том, что 28-летняя гражданка Узбекистана Мохирано Мелиева, жившая и работавшая в Стамбуле, оказалась в тяжелом состоянии после получения медицинской процедуры в домашних условиях.

Согласно распространившимся данным, из-за сильной простуды женщину не повезли в больницу, а вызвали на дом медицинского работника. Сообщается, что после процедуры у нее наблюдалась аллергическая реакция, а позже на теле появились травмы, похожие на ожоги.

Также появилась информация о том, что женщина проходит лечение в отделении интенсивной терапии одной из больниц в районе Картал в Стамбуле. Турецкие СМИ со ссылкой на близких пишут, что врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Близкие женщины готовятся подать жалобу на семью работодателя.

Мохирано МелиеваСтамбулКарталТурецкие СМИ
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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