В Кашкадарье двое мужчин взяли в рассрочку лошадей и скот, причинив ущерб на миллиарды сумов

В Кашкадарьинской области было выявлено, что двое мужчин взяли у граждан лошадей и другой скот под обещание выплатить деньги позже, после чего продали их другим лицам. Данное дело было рассмотрено в суде.

Согласно судебным документам, мужчины заранее разработали преступный план, взяли скот граждан в рассрочку, а затем продали его.

В частности, у одного из жителей Китабского района были приобретены четыре лошади на сумму 103 миллиона сумов. Из них было выплачено 6 миллионов сумов, а оставшиеся 97 миллионов сумов было обещано выплатить позже. Однако оговоренная сумма выплачена не была.

Аналогичным образом у других граждан в общей сложности были забраны 14 лошадей и другой скот, которые впоследствии были проданы.

Факты мошенничества не ограничились только скотом. В судебном документе отмечается, что один из подсудимых взял автомобиль стоимостью 230 миллионов сумов под обещание временного пользования с последующим возвратом. Однако он отдал машину другому лицу в качестве залога в счет невыплаченного долга за четырех лошадей.

Кроме того, у одного из граждан в Джизакской области был взят экскаватор, оцененный в 38 тысяч долларов, за который также не заплатили.

По эпизодам, указанным в приговоре, гражданам был причинен общий материальный ущерб в размере 1 миллиарда 195 миллионов сумов. До судебного процесса основная часть ущерба была возмещена.

По итогам суда двое мужчин были признаны виновными в совершении преступления мошенничества. Одному из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 18 месяцев и 3 дня (прим. ред. — так в оригинале), а второму — на 1 год 2 месяца и 27 дней.