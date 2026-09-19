Пещера, называемая «Оком Бога», поразила и Зебо Рахимову (видео)

·4·Культура
Пещера, называемая «Оком Бога», поразила и Зебо Рахимову (видео)

Актриса и блогер Зебо Рахимова во время своих поездок по разным странам делится с подписчиками местными достопримечательностями. Ее очередное путешествие в Болгарию также не осталось без внимания.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео, запечатлевшее ее визит в природную пещеру в стране, известную как «Око Бога». Своеобразный вид пещеры и ее название вызвали интерес у многих.

Зебо Рахимова также рассказала о том, почему пещера называется именно «Оком Бога».

Отвечая на вопрос «Почему она называется “Оком Бога”?», актриса привела объяснение, полученное от местных жителей:

«На своде пещеры есть два практически одинаковых огромных отверстия миндалевидной формы. Они образовались в результате естественной эрозии. Если смотреть снизу, они точь-в-точь напоминают два больших глаза. Солнечный свет проникает внутрь именно через эти отверстия.

А во время дождя сквозь отверстия стекает вода, создавая впечатление, будто “из глаз Бога текут слезы”. Это делает пещеру особенно драматичной», — написала Зебо Рахимова.

Видео актрисы вызвало большой интерес среди подписчиков. В комментариях многие пользователи выразили желание отправиться в Болгарию и написали, что обязательно посетят именно эту пещеру, если поедут в страну.

Зебо РахимоваБолгарияОко БогаПриродная пещера
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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