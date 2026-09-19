Стали известны подробности следующего боя Баходира Джалолова

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Стали известны подробности следующего боя Баходира Джалолова

Официально подтверждены все подробности предстоящего крупного боя двукратного олимпийского чемпиона и нашей национальной гордости Баходира Джалолова, который уверенно идет без поражений в супертяжелом весе профессионального бокса. Нокаутер, известный как узбекская «Великая машина», поднимется на ринг 17 октября в столице Великобритании Лондоне в рамках грандиозного вечера бокса Дюбуа — Уордли.

В этом ответственном поединке соперником Джалолова станет опасный местный британский боец Соломон Дакрс. Британский боксер провел на профессиональном ринге 11 боев, одержав 10 побед и потерпев 1 поражение — свое единственное поражение (нокаутом) он потерпел два года назад от Дэвида Аделейе. Баходир Джалолов же одержал абсолютные победы во всех 17 поединках своей профессиональной карьеры, не оставляя соперникам никаких шансов.

Каковы шансы Джалолова в противостоянии под давлением лондонских трибун, почему Дакрс считается серьезным испытанием и насколько эта победа приблизит Баходира к поясу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе?

«Показатели 17-0 против 10-1»: Сравнение сил на ринге

Основные статистические показатели боксеров перед боем в Лондоне:

  • Баходир Джалолов (Узбекистан): 17 боев, 17 побед, абсолютно непобежденный рекорд и серия устрашающих нокаутов, большинство из которых завершились досрочно;

  • Соломон Дакрс (Великобритания): 11 боев, 10 побед и 1 поражение; представитель сильной и опытной британской школы супертяжелого веса;

  • Единственное поражение Дакрса: Поражение нокаутом два года назад в бою против Дэвида Аделейе, после чего он восстановился и выдал победную серию;

  • Место и время боя: 17 октября, Лондон — пройдет в карде шоу Дюбуа — Уордли в качестве одного из центральных поединков.

Стали известны подробности следующего боя Баходира Джалолова

«Андеркард Дюбуа — Уордли»: Почему этот бой нужен Джалолову?

Стратегическое значение лондонского вечера для карьеры Джалолова:

  • Завоевание британского боксерского рынка: Великобритания считается главной финансовой и медиаплатформой мирового супертяжелого веса; победа здесь резко поднимет рейтинги;

  • В поле зрения глобальных промоутеров: Шоу с участием Дюбуа и Уордли в прямом эфире будут смотреть миллионы зрителей и ведущие мировые промоутерские компании;

  • Важный шаг к Топ-10: Уверенная победа над Соломоном Дакрсом на его поле широко откроет Баходиру двери к статусу официального претендента на чемпионские пояса мира (WBC, WBA, WBO и IBF);

  • Атмосфера домашнего ринга: Поддержка английскими фанатами Дакрса станет для Джалолова серьезным испытанием психологического давления и стойкости.

Спортивный анализ: Заключение специалистов и ожидания от боя

Мнение международных обозревателей и экспертов бокса:

  • Преимущество Джалолова в росте и дистанции: Ожидается, что Баходир завладеет инициативой с первых раундов благодаря длинным рукам, быстрым джебам и мощному удару с левой руки;

  • Агрессивность Дакрса: Местный боксер непременно попытается не снижать темп боя, войти на ближнюю дистанцию и нанести неожиданный удар;

  • Высокая вероятность нокаута: Учитывая, что Дакрс ранее уже бывал в нокауте, эксперты предполагают, что под мощным прессингом Джалолова бой может завершиться досрочно.

Ожидается, что это противостояние, которое пройдет 17 октября в Лондоне, станет еще одним историческим моментом, подтверждающим подлинное доминирование Баходира Джалолова в мире профессионального бокса.

А как думаете вы, в каком раунде Баходир Джалолов нокаутирует Соломона Дакрса в этом лондонском бою, или поединок пройдет всю дистанцию? С кем из суперзвезд супертяжелого веса вы бы хотели увидеть Джалолова после этой победы? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях, а также делитесь анализом этой грандиозной новости узбекского бокса со всеми любителями бокса и друзьями!

Баходир ДжалоловСоломон ДакрсДюбуа УордлиБокс в супертяжелом весе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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