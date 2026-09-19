Флагман OnePlus 16 прошел сертификацию с аккумулятором 9000 мА•ч и экраном 185 Гц

Бренд OnePlus, занимающий прочные позиции на рынке мобильных технологий, готовится к выпуску своего флагмана нового поколения — OnePlus 16. По данным иксбт.ком, смартфон успешно прошел сертификацию 3К в Китае, что официально подтвердило его технические характеристики и возможности быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройство, зарегистрированное под номером ПЙБ110, ранее также получило разрешения от СРРК и Министерства промышленности и информационных технологий Китая. В документах этих ведомств указано, что смартфон поддерживает сеть 5Г Н79 в частотном диапазоне 4800–4960 МГц, что означает завершение всех необходимых этапов лицензирования для китайского рынка.

Рекордный аккумулятор и мощность

Одной из самых примечательных особенностей флагмана нового поколения является его запас энергии. Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 16 будет оснащен огромным аккумулятором емкостью 9000 мА•ч. Хотя такая емкость батареи уже применялась в моделях OnePlus Турбо 6 и OnePlus Норд 6, для основной серии номерных флагманов это абсолютный рекорд.

Кроме того, устройство поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Это позволяет заряжать огромную батарею за короткое время, обеспечивая пользователям большое удобство в повседневном использовании.

Дисплей и производительность

Президент OnePlus Чина Ли Цзе сообщил, что OnePlus 16 станет первым устройством на рынке, работающим под управлением операционной системы КолорОС 17. Качественное программное обеспечение обеспечит стабильную работу на базе Android 17. Экранные возможности смартфона также не оставят равнодушными любителей технологий.

Как подчеркнул глава компании, новый флагман станет первым устройством, предлагающим глобальную частоту обновления экрана 165 Гц во всех приложениях. В специальных игровых сценариях этот показатель может увеличиваться до 185 Гц.

Система камер и ожидания

Ожидается, что оптические возможности устройства также будут на высоком уровне. Судя по утечкам, OnePlus 16 будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/1,4 дюйма. В дополнение к ней будут установлены 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором 1/1,95 дюйма.

В настоящее время ожидается, что дополнительная информация о выходе этого флагмана на международные рынки и другие технические подробности будут объявлены в ближайшее время. Устройство нового поколения готовится к серьезной конкуренции на рынке благодаря своему уникальному дисплею и емкости аккумулятора.