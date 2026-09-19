Флагман OnePlus 16 прошел сертификацию с аккумулятором 9000 мА•ч и экраном 185 Гц

·24·Технологии
Флагман OnePlus 16 прошел сертификацию с аккумулятором 9000 мА•ч и экраном 185 Гц

Бренд OnePlus, занимающий прочные позиции на рынке мобильных технологий, готовится к выпуску своего флагмана нового поколения — OnePlus 16. По данным иксбт.ком, смартфон успешно прошел сертификацию 3К в Китае, что официально подтвердило его технические характеристики и возможности быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройство, зарегистрированное под номером ПЙБ110, ранее также получило разрешения от СРРК и Министерства промышленности и информационных технологий Китая. В документах этих ведомств указано, что смартфон поддерживает сеть 5Г Н79 в частотном диапазоне 4800–4960 МГц, что означает завершение всех необходимых этапов лицензирования для китайского рынка.

Рекордный аккумулятор и мощность

Одной из самых примечательных особенностей флагмана нового поколения является его запас энергии. Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 16 будет оснащен огромным аккумулятором емкостью 9000 мА•ч. Хотя такая емкость батареи уже применялась в моделях OnePlus Турбо 6 и OnePlus Норд 6, для основной серии номерных флагманов это абсолютный рекорд.

Кроме того, устройство поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Это позволяет заряжать огромную батарею за короткое время, обеспечивая пользователям большое удобство в повседневном использовании.

Дисплей и производительность

Президент OnePlus Чина Ли Цзе сообщил, что OnePlus 16 станет первым устройством на рынке, работающим под управлением операционной системы КолорОС 17. Качественное программное обеспечение обеспечит стабильную работу на базе Android 17. Экранные возможности смартфона также не оставят равнодушными любителей технологий.

Как подчеркнул глава компании, новый флагман станет первым устройством, предлагающим глобальную частоту обновления экрана 165 Гц во всех приложениях. В специальных игровых сценариях этот показатель может увеличиваться до 185 Гц.

Система камер и ожидания

Ожидается, что оптические возможности устройства также будут на высоком уровне. Судя по утечкам, OnePlus 16 будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/1,4 дюйма. В дополнение к ней будут установлены 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором 1/1,95 дюйма.

В настоящее время ожидается, что дополнительная информация о выходе этого флагмана на международные рынки и другие технические подробности будут объявлены в ближайшее время. Устройство нового поколения готовится к серьезной конкуренции на рынке благодаря своему уникальному дисплею и емкости аккумулятора.

OnePlusСмартфонТехнологииAndroidНовости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Флагман OnePlus 16: представлен аккумулятор 9000 мА·ч и экран 185 ГцФлагман OnePlus 16: представлен аккумулятор 9000 мА·ч и экран 185 ГцСегодня, 10:26Honor представила ультракомпактную рабочую станцию Tiangong АКсБ35 для искусственного интеллектаHonor представила ультракомпактную рабочую станцию Tiangong АКсБ35 для искусственного интеллектаСегодня, 05:58Компания Anthropic открыла биологическую лабораторию на базе искусственного интеллектаКомпания Anthropic открыла биологическую лабораторию на базе искусственного интеллектаСегодня, 04:22Марс Экспресс запечатлел фиолетовые скалы на южном полюсе Красной планетыМарс Экспресс запечатлел фиолетовые скалы на южном полюсе Красной планетыСегодня, 01:56В Индии новые модели iPhone доставляют быстрее, чем пиццуВ Индии новые модели iPhone доставляют быстрее, чем пиццуВчера, 22:52Марсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований МарсаМарсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований МарсаВчера, 21:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана