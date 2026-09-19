За чтение книг будут платить: вознаграждение за 15 минут

·79·Мир
За чтение книг будут платить: вознаграждение за 15 минут

В Сингапуре запускается уникальная система поощрения, направленная на привлечение населения к более активному чтению книг. Согласно ей, люди, читающие книги, будут получать не просто знания, но и собирать виртуальные монеты.

В рамках новой инициативы виртуальные монеты начисляются за каждые 15 минут, потраченные на чтение. В дальнейшем накопленные монеты появится возможность обменивать на реальные деньги.

100 виртуальных монет — 1 сингапурский доллар

Согласно системе, пользователь может обменять 100 собранных виртуальных монет на 1 сингапурский доллар.

Таким образом, чтение книг превращается из обычного досуга в деятельность, приносящую финансовое вознаграждение. Ожидается, что эта инициатива не только повысит интерес населения к чтению, но и повлияет на привычки использования цифровых устройств как молодежью, так и взрослыми.

Цель — вернуть от телефонов к книгам

Одна из главных идей проекта — отвлечь людей от непрерывного просмотра контента в социальных сетях и направить их внимание на книги.

Подчеркивается, что особенно распространенный в последние годы «думскроллинг» — привычка бесконечно прокручивать ленту контента в соцсетях — незаметно отнимает время у большинства людей.

Новая система же продвигает чтение книг как альтернативу этой привычке.

Если инициатива принесет ожидаемые результаты, чтение книг сможет не только обогатить знания и кругозор человека, но и превратиться в привычку, приносящую пусть и небольшую, но финансовую пользу.

СингапурЧтение книгВиртуальные монетыДумскроллинг
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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