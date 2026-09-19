Хотел продать дом и обзавелся второй женой: вопиющая ошибка в нотариальной базе в Ангрене

В Ахангаран-Ангренском регионе Ташкентской области неожиданная неточность в электронных системах и базе ЗАГСа перевернула жизнь одного гражданина с ног на голову. Когда житель города Ангрен обратился в нотариальную контору с целью продажи принадлежащего ему дома, в ходе проверки по электронному реестру выяснилось, что на его имя официально записана «вторая законная жена». Шокированный таким «сюрпризом» владелец дома заявляет, что не было ни свадьбы, он даже не знаком с невестой и не ел свадебного плова.

Мужчина с горькой иронией отмечает, что о данном браке знают все — и ЗАГС, и нотариус, и электронная база, однако единственным человеком, которого «не позвали на свадьбу и не предупредили», оказался сам жених. Помимо недовольства законной супруги, нотариус категорически отказался проводить куплю-продажу дома без согласия «второй жены». Самое обидное, что для исправления этой странной ошибки гражданин уже полтора года обивает пороги ведомств, отделов юстиции и судов: хотя исковые заявления подавались в суд дважды, иски были отклонены, а загадочная «вторая жена» до сих пор сохраняет свой статус в электронной базе.

И возникает вопрос: как личные данные человека попали в базу как данные «состоящего в браке» без его участия, почему суды, которые должны защищать права человека, не находят решения проблемы, и как гражданам защищаться от подобных неприятных «сюрпризов» в эпоху цифровизации?

«Конфликт, начавшийся с продажи дома»: Детали необычного инцидента

Хроника основных событий, пережитых ангренцем:

Шок у нотариуса: Ангренец, подавший документы на продажу жилья, при проверке в государственной электронной базе данных обнаружил, что у него имеется вторая супруга;

«Жених, которого не позвали на свадьбу»: Гражданин заявляет, что совершенно не знаком с этой женщиной, никогда вместе с ней не ходил в ЗАГС, не было ни свадебной церемонии, ни какого-либо свадебного торжества;

Остановка купли-продажи имущества: Согласно законодательству, для продажи совместного имущества супругов требуется согласие обеих сторон, в результате продажа дома оказалась заблокирована из-за «второй жены»;

1,5 года хождения по мукам: Мужчина уже полтора года стучится в двери различных инстанций, чтобы удалить эту фальшивую или ошибочную запись из базы.

«Дважды отклоненный судебный иск»: Почему проблема не решается?

Правовые барьеры и сложности в государственных органах:

Непонятный отказ суда: Мужчина дважды обращался в суд с требованием аннулировать этот фиктивный брак и признать его недействительным, однако оба иска были отклонены судом;

Замкнутый круг в электронной базе: Органы ЗАГС и система юстиции заявляют, что не могут вносить изменения в актовую запись о браке в электронной базе без решения суда, а суд не принимает иск, создавая тупиковую ситуацию;

Семейный и материальный ущерб: Эта ошибка, связанная с именем чужой женщины, создает серьезную угрозу, нанося трещину в личной семейной жизни гражданина и попирая его право на распоряжение имуществом;

Вопрос неприкосновенности персональных данных: Регистрация брака с неизвестным лицом на основании чужого паспорта или ПИНФЛ свидетельствует о наличии коррупции или технической ошибки в системе.

Правовой и журналистский анализ: Что говорят эксперты?

Выводы юристов и правоведов по поводу этого резонансного происшествия:

Ошибка идентификации: В процессе перевода архивных документов на бумажных носителях в электронную систему (цифровизации) могли перепутать фамилии, имена или ПИНФЛ;

Вероятность фальсификации: Иногда в архивах встречаются случаи, когда фиктивные браки оформлялись без ведома людей в целях получения гражданства, прописки или жилья, и это влечет за собой уголовную ответственность;

Необходимость вмешательства прокуратуры: В то время как суды отклоняют иск гражданина, прокуратура и Министерство юстиции под личным контролем обязаны провести экспертизу подписей в первичных документах о браке и восстановить справедливость.

Это странное препятствие на пути продажи гражданином собственного дома наглядно показывает, что в государственных электронных услугах все еще сохраняются серьезные недостатки, затрагивающие судьбы людей, а также бюрократия в судебной системе.

По вашему мнению, за внесением в электронную базу «второй жены» без ведома гражданина и 1,5-летним нежеланием судов исправить это стоит простая ошибка оператора или умышленная фальсификация в системе? Как бы вы поступили, если бы на ваше имя всплыл такой неожиданный «брак»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого нашумевшего происшествия в Ташкентской области со всеми своими близкими и друзьями!