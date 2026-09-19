Жители Сан-Франциско вместе прокричались на берегу океана, чтобы избавиться от гнева

·46·Мир
Жители Сан-Франциско вместе прокричались на берегу океана, чтобы избавиться от гнева

В американском городе Сан-Франциско более 100 жителей собрались на берегу Тихого океана, чтобы выплеснуть накопившийся гнев, раздражение и негативные эмоции совершенно необычным способом. Они повернулись лицом к океану и вместе громко закричали, выражая свои чувства.

Это своеобразное мероприятие получило название “Гуттурал Скреам ат те Сеа”, что условно можно перевести как «Громкий крик у моря». Его организатором у Океан Беач выступил местный житель Дэниел Иган.

По словам Игана, он и сам ранее испытывал сильное желание закричать. Поэтому он выдвинул идею объединить и других людей, чтобы совместно выплеснуть накопившиеся эмоции.

В объявлении о мероприятии в качестве причин для участия были указаны такие факторы, как дорогая аренда жилья, недовольство из-за искусственного интеллекта, гнев и то, что после обычного крика человек чувствует себя легче.

Кто стал участником с самым громким криком?

Перед коллективным криком среди участников также был организован специальный конкурс. В нем оценивались громкость, продолжительность и стиль крика участников.

Победительницей стала Оливия Гульельмотто. Ее крик был зафиксирован на уровне 121,9 децибел. Этот результат немного ниже мирового рекорда, составляющего 129 децибел.

В качестве приза победительнице вручили небольшой рупор.

Оливия подчеркнула, что ее громкий крик не был посвящен какой-то конкретной проблеме или событию.

«Это было не ради чего-то одного, а для всего мира», — сказала она.

Организаторы отметили, что необычное мероприятие позволило участникам открыто выразить эмоции, накопившиеся в повседневной жизни, и почувствовать себя немного легче.

Громкий крик у моряДэниел ИганОливия ГульельмоттоСан-Франциско
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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