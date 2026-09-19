Определяются самые влиятельные автомобили КсКс века

·38·Авто
Определяются самые влиятельные автомобили КсКс века

Определение самых влиятельных и знаковых транспортных средств в истории автомобилестроения — сложный процесс, требующий глубокого анализа и экспертных заключений. Специалисты издания Классик & Спортс Кар провели масштабное исследование по отбору важнейших автомобилей прошлого столетия. В рамках этого проекта из каждого десятилетия прошлого века было отобрано по десять лучших машин. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, для составления этого авторитетного рейтинга была сформирована экспертная группа из пяти человек. В состав жюри вошли ведущие специалисты отрасли, включая известного журналиста Стива Кропли (Стеве Кроплей). Эксперты определили лучший автомобиль каждого десятилетия путем голосования.

Исторический отбор и процесс голосования

Перед специалистами стояла задача найти модели, оказавшие наибольшее влияние на развитие автомобильной промышленности в течение КсКс века. Поскольку было трудно объединить все важнейшие машины всех времен в один список, команда издания применила поэтапный подход. Сначала были изучены технологические достижения каждого периода.

В шорт-лист для каждого десятилетия вошли автомобили, выделяющиеся своим дизайном, инженерными решениями и влиянием на рынок того времени. Каждый член экспертного совета, опираясь на свой опыт, оценивал, какая модель заложила основу для автомобилей будущих поколений.

Подиум века и итоговые результаты

После определения победителей десятилетий члены жюри перешли к этапу голосования за общий подиум века. На этом финальном этапе были выбраны три самых влиятельных автомобиля столетия. Ожидается, что полные результаты будут опубликованы в специальном выпуске в следующем месяце.

По мнению экспертов, выбранные модели стали не только технологической вершиной своего времени, но и определили вектор развития мирового автопрома на последующие годы. Этот рейтинг вызывает широкие дискуссии среди поклонников и экспертов.

История автомобилейClassic Sports CarАвтомобилестроениеЭкспертный рейтингМашины XX века
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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