СГБ объявила в розыск женщину по прозвищу «Умму Мухаммад»: опасная схема вербовки в террористические организации

Служба государственной безопасности (СГБ) Республики Узбекистан предупредила граждан, особенно женщин, о новой и опасной ловушке религиозно-экстремистских групп, активизировавшихся в мессенджере Telegram. Сообщается, что под видом ложных религиозных уроков и распространения лекций была выявлена скрытая деятельность по призыву женщин за рубеж — на «хиджрат» — и вовлечению их в ряды международных террористических и экстремистских организаций. В организации этой преступной сети подозревается Мерожихон Абобакирова, действовавшая в интернет-пространстве под псевдонимом «Умму Мухаммад».

Правоохранительные органы возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 244² Уголовного кодекса Республики Узбекистан (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) и объявили ее в официальный розыск. Спецслужбы просят граждан в случае наличия какой-либо информации об этой женщине или ее супруге Сарварбеке Абобакирове незамедлительно сообщать на телефоны доверия СГБ «1520» или МВД «1102».

Итак, каким образом вербовочная сеть влияет на сознание женщин через Telegram, какие скрываются опасности под маской «хиджрата» и как семьи должны защищаться от подобных виртуальных ловушек?

«Фальшивые уроки в Telegram и пара в розыске»: Факты официального следствия

Предупреждение СГБ и основные детали процесса расследования:

Псевдоним «Умму Мухаммад»: Мерожихон Абобакирова входила в доверие к женщинам под предлогом проведения религиозных лекций и уроков, скрывая свою личность в социальных сетях;

Возбужденное уголовное дело: В отношении подозреваемой возбуждено тяжкое уголовное дело по статье 244² Уголовного кодекса, объявлен розыск для ее задержания;

Пара под подозрением: Следственные органы работают над установлением места нахождения и связей Мерожихон Абобакировой и ее супруга Сарварбека Абобакирова;

Номера экстренной связи: Общественность просят о помощи через телефоны доверия СГБ (1520) и МВД (1102), при этом лицам, предоставившим информацию, гарантируется конфиденциальность.

«Тяжелая судьба под маской "хиджрата"»: Как работает схема экстремистов?

Этапы вовлечения женщин вербовочной сетью через интернет:

Психологическая обработка: Выбираются женщины, столкнувшиеся с жизненными трудностями, оставшиеся в одиночестве или имеющие поверхностные религиозные знания;

Тактика отчуждения от общества: Пропагандисты призывают девушек и женщин отказаться от своих семей, детей и близких, «совершить путешествие на пути истинной веры»;

Реальность в зоне вооруженных конфликтов: Вывезенные за границу женщины лишаются личной свободы на базах боевиков, у них отбирают документы, их привлекают к принудительному труду или используют в качестве орудия в экстремистских действиях;

Финансовая и логистическая цепь: Представители сети берут на себя расходы на билеты, фальшивые маршруты и незаконное пересечение границ, вгоняя жертв в долги и зависимость.

Анализ общественной безопасности: Заключение специалистов

Строгие рекомендации экспертов по безопасности и религиоведов:

Информационная гигиена и бдительность: При получении религиозных знаний необходимо использовать только официальные веб-сайты Управления мусульман Узбекистана и источники сертифицированных специалистов;

Важность семейного контроля: Родители и близкие не должны быть равнодушными к тому, с кем общаются члены семьи в социальных сетях, в каких закрытых группах и каналах они состоят;

Ответственность по законодательству: Любое содействие деятельности запрещенных организаций, распространение их материалов или следование их призывам влечет за собой наказание в виде длительного лишения свободы.

Данное предупреждение Службы государственной безопасности еще раз наглядно показывает, что за фальшивыми лозунгами в интернете скрываются преступные интересы, разрушающие семьи и угрожающие жизни людей.

По вашему мнению, какие еще практические меры необходимо усилить в махаллях и образовательных учреждениях для защиты женщин и молодежи от влияния различных экстремистских групп в социальных сетях? Как можно повысить гражданскую бдительность в пресечении фальшивых призывов к «хиджрату»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом безопасности со всеми друзьями и семейными группами, чтобы предостеречь своих близких!