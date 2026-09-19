Германия призвала граждан готовиться к войне — срочное и резкое заявление!

·64·Мир
Германия призвала граждан готовиться к войне — срочное и резкое заявление!

В Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы и одной из главных опор НАТО, прозвучало беспрецедентное тревожное предупреждение по вопросам безопасности и обороны. Генеральный инспектор Бундесвера (вооруженных сил Германии) генерал Карстен Бройер выступил с официальным заявлением, призвав всех немецких граждан, сектора национальной промышленности и все гражданское общество морально и практически подготовиться к возможному крупному военному конфликту. Генерал подчеркнул, что в условиях современного глобального геополитического кризиса профессиональная армия и вооруженные силы в одиночку не смогут справиться с возникающими беспрецедентными угрозами.

Военный руководитель открыто подчеркнул, что в случае возникновения конфликта все экономические ресурсы страны, частный сектор, промышленность и весь народ должны быть в солидарности полностью вовлечены в систему обороны: «Без вас, солдат, мы обречены на провал. Но мы не имеем ни малейшего права потерпеть неудачу!» После скандинавских стран и стран Балтии открытое предупреждение столь мощного государства, как Германия, своим населением о вероятности войны вызвало огромную тревогу и резонанс на международной арене.

И так, что заставляет Берлин делать столь резкие заявления, против каких угроз готовится Бундесвер и как Германия намерена перевести всю промышленность на военные рельсы в условиях войны?

«Не только армия, но и все общество»: Важные пункты заявления генерала Бройера

Основные предупреждения, доведенные военным командованием Германии до общественности:

  • Признана ограниченность ресурсов армии: Каким бы современным оружием ни обладал профессиональный Бундесвер, в случае глобального конфликта он окажется не в силах защитить государство в одиночку;

  • Необходимость милитаризации промышленности: В период возможного кризиса крупные индустриальные гиганты, логистические сети и производственные предприятия страны должны быть полностью адаптированы под нужды фронта;

  • Ответственность гражданского общества: Генерал Карстен Бройер призвал каждого гражданина осознать свою ответственность, быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и стать опорой системы обороны;

  • Формула «Мы не имеем права на ошибку»: Командование строго предупредило, что любые промедления или беспечность в национальной обороне могут иметь катастрофический финал для всей страны.

«Дыхание войны в Европе»: Почему Германия усиливает подготовку?

Факторы резкого поворота в стратегии безопасности Берлина:

  • Угроза на восточном фронте: Затягивание кровавого конфликта между Россией и Украиной и его приближение к границам НАТО вынуждают немецких генералов принимать срочные меры;

  • План «Операция Германия»: Ранее Бундесвер принял специальный стратегический документ, предназначенный для оперативной переброски сотен тысяч войск союзников и тяжелой техники через территорию страны в условиях военного положения;

  • Инфраструктура и гибридные риски: На фоне кибератак и диверсий против энергетических систем, цифровой связи и транспортных узлов актуализировалось вооружение населения знаниями в области обороны.

Геополитический и военный анализ: Выводы экспертов

Оценки ведущих экспертов и военных аналитиков по международной безопасности:

  • Психологический сигнал «Эпоха мира завершилась»: Правительство Германии отказалось от многолетней политики пацифизма и приступило к ментальной адаптации населения к реальности военных угроз;

  • Промышленность и гонка вооружений: Несмотря на экономические кризисы, увеличение военных расходов более чем на 2 процента от валового внутреннего продукта и пополнение складов оружия становятся жизненно необходимым условием;

  • Общая цепь Европы: После Швеции, Финляндии и Польши Германия также призывает граждан к мобилизационному настрою, что свидетельствует о выходе подготовки к войне на континенте на новый этап.

Этот срочный призыв военного руководства Германии еще раз наглядно показал, что в современном мире гарантии мира и безопасности день ото дня слабеют, а глобальные кризисы стучатся в двери.

По вашему мнению, является ли призыв столь мощного государства в центре Европы, как Германия, к подготовке своих граждан к полномасштабной войне свидетельством того, что ситуация действительно дошла до предела, или это предупреждение для того, чтобы взбодрить население? Насколько реальной вы считаете угрозу глобальной войны сегодня? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важнейшим анализом международной безопасности со всеми своими близкими и друзьями-наблюдателями!

ГерманияБундесверКарстен БройерНАТО
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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