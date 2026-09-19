«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов

·67·Мир
«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов

В Великобритании вопрос подготовки к чрезвычайным ситуациям вновь вышел на повестку дня. Как пишет BBC, правительство призывает население готовиться к обстоятельствам, при которых привычный уклад жизни может дать серьезный сбой. В этих рамках обсуждаются вопросы наличия дома воды на несколько дней и долгохранящихся продуктов питания, усиления гражданской устойчивости, а также учета возможных сценариев войны.

Примечательно, что это сообщение вовсе не означает, будто британскому населению отдан отдельный официальный приказ «готовьтесь к войне», как это преподносится в социальных сетях. Открытые официальные рекомендации правительства носят более широкий характер — они направлены на то, чтобы граждане могли самостоятельно и автономно в течение нескольких дней справляться с отключениями электричества или воды, суровой погодой, сбоями в инфраструктуре и другими нештатными ситуациями.

Почему эта тема снова возникла в Великобритании?

В аналитическом материале специального корреспондента BBC Аллана Литтла от 17 сентября поднимается вопрос о том, насколько британское общество морально и практически готово к условиям серьезного кризиса или войны.

В материале отмечается, что правительство приступило к обновлению «вар бук» («книги войны») — плана, определяющего порядок работы государственных систем в условиях масштабного кризиса или войны. BBC подчеркивает, что этот документ не обновлялся на протяжении десятилетий.

Данные изменения свидетельствуют о пересмотре подхода Великобритании к национальной безопасности и гражданской устойчивости.

Сколько воды и еды должно быть дома?

Платформа британского правительства по подготовке к чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям хранить дома основные запасы, рассчитанные на несколько дней.

В официальном списке указаны такие предметы, как продукты питания длительного хранения, не требующие для приготовления холодильника или сложного оборудования, питьевая вода, средства первой помощи, фонарик, батарейки или пауэрбанк, радиоприемник и необходимые лекарства.

На правительственной платформе в условиях чрезвычайной ситуации рекомендуется норма питьевой воды примерно в 2,5–3 литра на человека в день. При расчете трехдневного запаса это означает примерно 7,5–9 литров воды на одного человека.

А правительственный опрос 2026 года показал, что готовность населения к чрезвычайным ситуациям пока неоднородна. 60 процентов участников опроса сообщили, что имеют трехдневный запас продуктов, не требующих приготовления, но выяснилось, что лишь у 4 процентов респондентов есть питьевая вода из расчета 3 литра на человека в день как минимум на три дня.

Речь идет не только о войне

Официальная платформа британского правительства «Препаре» не связывает чрезвычайные ситуации исключительно с военным конфликтом.

В ней также упоминаются перебои в водоснабжении, отключения электроэнергии, суровая погода, аварии на объектах инфраструктуры и другие нештатные ситуации. Именно поэтому рекомендация хранить дома воду и продовольствие преподносится не как прогноз о начале конкретной войны, а как мера подготовки к различным кризисам.

Усиливаются и дебаты вокруг британской армии

Другим аспектом этой темы являются споры вокруг военного потенциала страны и численности профессиональной армии.

Бывший высокопоставленный командующий НАТО от Великобритании генерал сэр Ричард Ширрефф заявил, что армии численностью в 70 тысяч человек может оказаться недостаточно для полномасштабной войны, и упомянул о необходимости обсуждения той или иной формы воинского призыва. Это — личная позиция Ширреффа, а не новый порядок обязательной воинской службы, объявленный правительством Великобритании.

В настоящее время обязательной воинской службы в Великобритании нет. В справочнике Библиотеки Палаты общин британского парламента за март 2026 года отмечается, что вооруженные силы страны представляют собой профессиональную добровольческую армию.

Как выглядит подготовка населения?

Суть официальных рекомендаций довольно проста: в случае чрезвычайной ситуации помощь может прибыть не сразу, а некоторые службы могут временно не функционировать.

Поэтому правительство рекомендует гражданам заблаговременно подготовить:

  • питьевую воду на несколько дней;

  • продукты питания длительного хранения;

  • средства первой помощи;

  • необходимые лекарства;

  • фонарик и запасные батарейки;

  • пауэрбанк для телефона;

  • радиоприемник для прослушивания экстренных сообщений;

  • план связи и действий с членами семьи.

Что означает обновление «плана войны»?

Правительство Великобритании также обновило Реестр национальных рисков на 2026 год. Данный документ оценивает наиболее серьезные угрозы, которые могут повлиять на страну и ее интересы, и направлен на укрепление системы подготовки к чрезвычайным ситуациям для граждан и организаций.

С этой точки зрения обновление «вар бук» можно рассматривать как пересмотр государством сценариев обеспечения непрерывности управления, снабжения и общественной жизни в условиях любого крупного кризиса.

Однако это вовсе не означает, что «Великобритания решила вступить в войну».

Главный вопрос для британского общества

Аспектом, привлекающим внимание в текущем процессе, является то, как правительство и военное руководство объясняют риски населению.

С одной стороны, государство усиливает подготовку к чрезвычайным ситуациям. С другой стороны, военные эксперты ведут дебаты об обороноспособности страны, численности армии и готовности к возможным конфликтам.

Тем не менее, из этих фактов нельзя делать вывод о том, что в Великобритании в ближайшее время начнется война.

На данный момент очевидно следующее: Лондон начал рассматривать подготовку к чрезвычайным ситуациям не просто как задачу государственных ведомств, а как вопрос общей устойчивости общества.

Запасы воды и консервов дома — это лишь одно из самых простых проявлений такого подхода.

ВеликобританияBBCPreparewar book
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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