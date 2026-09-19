«Прогресс МС-35» приближается к МКС: что ждет 7 астронавтов?

Транспортный грузовой корабль, направляющийся к Международной космической станции (МКС) — главной научной лаборатории человечества в космосе, находится на завершающей стадии своей очередной важной миссии. Ожидается, что космический корабль «Прогресс МС-35», выведенный на орбиту в среду, 16 сентября, с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», в субботу стыкуется с модулем «Поиск» станции. Процесс стыковки назначен на 16:46 по московскому времени, и эта миссия доставляет жизненно важные припасы для поддержания жизнедеятельности станции и проведения текущих крупных научных экспериментов.

На борту космического грузовика находится в общей сложности более 2,4 тонны различных грузов: станция обеспечивается топливом, питьевой водой, кислородом для искусственной атмосферы и лабораторным оборудованием. Однако главной технологической новинки этого полета является доставка специального экзоскелета, предназначенного для управления будущим роботом «Текледроид», который будет работать в открытом космосе.

Итак, какие научные эксперименты ждут 7 членов международного экипажа, несущих службу на орбите, какой поворот в космических исследованиях человечества совершит андроид-робот, который будет доставлен на МКС в ближайшие месяцы, и какова роль миссии «Прогресс МС-35» в обеспечении безопасности на орбите?

«2,4 тонны запасов и систем жизнеобеспечения»: что было доставлено на орбиту?

Основные показатели ценных грузов на борту грузового корабля «Прогресс МС-35»:

Запас топлива: 842 кг топлива для корректировки высоты станции и поддержания ее стабильного положения на орбите;

Питьевая вода: 420 кг чистой питьевой воды, предназначенной для нужд международного экипажа;

Запас атмосферы: 50 кг сжатого воздуха с целью обогащения дыхательной среды внутри МКС;

Техническое оборудование: 525 кг оборудования и расходных материалов для поддержания станции в технически исправном состоянии и повседневной деятельности экипажа;

Сложное научное оборудование: специальные системы для проведения биологических и физических тестов в орбитальной лаборатории.

Экзоскелет «Текледроид» и революция в научной лаборатории

Основные научные направления, реализуемые посредством космического корабля:

Дистанционное управление человекоподобным роботом: доставлен управляющий экзоскелет для андроидного робота, который в будущем будет выходить в открытый космос и выполнять тяжелые ремонтные работы вместо человека; сам робот будет отправлен на станцию на следующем грузовом корабле в ноябре;

Программа уникальных экспериментов: привезено оборудование для специальных научных проектов под названиями «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуальный», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация»;

Наблюдение за земной средой: начинается новый этап оценки природных катастроф из космоса и создания новых космических материалов.

Международный экипаж: кто несет службу на станции?

В настоящее время на Международной космической станции работает сплоченная команда из 7 представителей трех ведущих космических агентств:

Космонавты «Роскосмоса»: Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев;

Астронавты NASA: Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй;

Европейское космическое агентство (ESA): французский астронавт Софи Адено.

Несмотря на различные геополитические сложности на Земле, астронавты ведут совместную работу в открытом космосе ради глобального сотрудничества, будущего человечества и процветания науки.

Как вы думаете, смогут ли человекоподобные роботы и экзоскелеты, подобные «Текледроиду», в будущем полностью заменить опасный труд людей в открытом космосе? Насколько такие международные научные проекты на земной орбите подтолкнут человечество к путешествиям к Марсу и Луне? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим увлекательным научным анализом космического мира со всеми своими друзьями и любителями космоса!