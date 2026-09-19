Флик объявил заявку на матч против «Севилье»: Щенсны, Педри, Ямаль и кто еще?

·6·Спорт
Флик объявил заявку на матч против «Севилье»: Щенсны, Педри, Ямаль и кто еще?

Уверенно удерживающая единоличное лидерство в испанской Ла Лиге каталонская «Барселона» отправляется в свой очередной самый опасный и ответственный выезд. Сегодня вечером, 19 сентября, каталонский гранд на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в столице Андалусии сыграет с неуступчивой «Севилье». Перед этим центральным матчем, который начнет свой отсчет в ночь на 20 сентября в 00:00 по ташкентскому времени, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик огласил официальную заявку команды.

Команда Флика, идущая в нынешнем сезоне национального чемпионата без потерь очков и исключительно победным маршем, отправилась в Андалусию в своем самом боеспособном и звездном составе: в воротах — опытные Войцех Щенсны и Доминик Ливакович, в защите — Жоау Канселу, Пау Кубарси и Жюль Кунде, в центре полузащиты — Педри, Гави и Дани Ольмо, а в нападении сыграют набравший феноменальную форму Рафинья и Ламин Ямаль. Ожидается, что 90 минут под знаменитым давлением «Рамон Санчес Писхуан» станут настоящей проверкой для чемпионских амбиций и стабильности «Барселоны».

Итак, каким именно звездам немецкий специалист доверит места в основном составе в атакующей схеме, сможет ли «Севилья» положить конец победной серии каталонцев и как далеко эта победа продвинет «Барсу» в турнирной таблице?

«От Щенсного до Ямаля»: полная заявка «Барселоны» на матч против «Севильи»

Футболисты, выбранные Хансом-Дитером Фликом, по линиям:

  • Вратари: Войцех Щенсны, Доминик Ливакович, Родригес;

  • Защитники: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Эспарт, Андреас Кристенсен, Мартин, Жюль Кунде, Эрик Гарсия;

  • Полузащитники: Педри, Гави, Фермин Лопес, Родриго, Дани Ольмо, Марк Берналь;

  • Нападающие: Хесус, Ламин Ямаль, Рафинья, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Абделькарим;

  • Время и место матча: ночь с 19 на 20 сентября, 00:00 по ташкентскому времени, город Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Стопроцентный результат и огненный прессинг»: преимущество команды Флика

Главные козыри «Барселоны» перед этой встречей:

  • Шествие без потерь: Каталонцы обыграли всех соперников в прошедших турах Ла Лиги и с абсолютным количеством очков занимают самую высокую вершину таблицы;

  • Ужасающая мощь атаки: Спортивная форма Рафиньи, забивавшего хет-трики и отличившегося сериями голов в последних матчах, а также Ламина Ямаля, рарывающего оборону соперников на фланге, представляет главную опасность для оппонента;

  • Креативные гении в центре: Сыгранность трио Педри, Гави и Дани Ольмо на поле обеспечивает полное превосходство в контроле мяча и создании быстрых атак;

  • Возможность широкой ротации: Наличие в заявке таких быстрых вингеров, как Карим Адейеми и Энтони Гордон, позволяет Флику резко взвинтить темп во втором тайме.

Тактический анализ: чего ждут эксперты от битвы на «Рамон Санчес Писхуан»?

Мнения испанских спортивных аналитиков о центральном матче:

  • Домашнее сопротивление «Севильи»: «Севилья», которая на своем поле всегда предлагает грандам жесточайшую борьбу, с первых же минут будет опираться на жесткие единоборства и агрессивную оборону;

  • Вертикальный стиль Флика: Немецкий тренер на узком и шумном поле в Севилье спланировал не задерживаться с мячом, а после его отбора добираться до штрафной соперника через фланговых нападающих за считанные секунды;

  • Проверка внимания в обороне: Защита свободных зон, возникающих в результате подключения к атакам молодого Пау Кубарси и Канселу, от контратак «Севильи» потребует огромной концентрации от вратаря и опорного полузащитника.

Нет сомнений, что противостояние «Севилья» — «Барселона», которое начнется в полночь в 00:00, станет одной из самых зрелищных и высокоинтенсивных схваток недели в Ла Лиге.

Как вы думаете, смогут ли подопечные Ханса-Дитера Флика продолжить свою стопроцентную победную серию в выезде в Севилью или же на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» будут потеряны первые очки? Кто станет самым опасным героем матча — Рафинья, Ямаль или контратаки хозяев создадут сенсацию? Оставляйте свои аналитические прогнозы в комментариях и делитесь анализом этого жаркого вечернего матча чемпионата Испании со всеми любителями футбола и друзьями!

БарселонаСевильяРамон Санчес ПисхуанХанс-Дитер Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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