США одобрили крупный пакет оружия для Украины — новый этап в противовоздушной обороне

·83·Мир
США одобрили крупный пакет оружия для Украины — новый этап в противовоздушной обороне

В условиях усиления боевых действий в Восточной Европе и участившихся ударов по энергетической инфраструктуре Вашингтон объявил об очередном стратегическом решении по масштабному вооружению Киева. 18 сентября Государственный департамент США официально одобрил продажу Украины средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов на общую сумму 2,68 миллиарда долларов США. В рамках этого масштабного военного пакета украинская сторона направила официальный запрос на приобретение специальных ракет-аналогов, разработанных для советских систем С-300, высокоточных ракет ГАМ-67, дальнобойных комплексов с лазерным наведением, самоходных пусковых установок, а также самых современных радаров для обнаружения дронов.

Кроме того, в сделку вошли комплекты для модернизации мобильных пусковых установок, необходимые запасные части и гарантии долгосрочного технического обслуживания. Хотя внешнеполитическое ведомство США подчеркнуло, что данная сделка «не изменит основной военный баланс» в регионе, столь крупный финансовый объем и поставка уникальных ракетных аналогов расцениваются международными военными экспертами как новый этап воздушной войны.

Итак, насколько новый воздушный щит стоимостью 2,68 миллиарда долларов укрепит украинское небо, как сработает интеграция советских систем с западными технологиями и как это решение Пентагона повлияет на ситуацию на поле боя?

«Военный пакет на 2,68 миллиарда долларов»: что получает Украина?

Список основных военных средств, указанных в документе Госдепартамента США:

  • Ракеты-аналоги для систем С-300: для решения проблемы истощения боекомплектов комплексов советского образца будут поставлены адаптированные западные альтернативные ракеты;

  • Ракеты ГАМ-67: современные авиационные и наземные ракетные вооружения повышенной точности для оперативного уничтожения целей;

  • Дальнобойные системы с лазерным наведением: высокотехнологичные комплексы, предназначенные для дистанционного уничтожения стартовых площадок противника и удаленных воздушных целей;

  • Самоходные пусковые установки и модернизация: обновление мобильных пусковых платформ специальными модулями, обеспечивающими быстрое перемещение и маскировку от радаров;

  • Оборудование для обнаружения дронов: системы предварительного выявления скрытых маршрутов ударных и дронов-камикадзе;

  • Техническое обслуживание и ремонт: запчасти и инженерная поддержка для бесперебойной работы вооружений на поле боя.

«Дыхание Запада для советских систем»: вершина проекта ФранкЭНСАМ

Уникальные технологические аспекты, привлекшие внимание военных экспертов:

  • Решение дефицита С-300: системы С-300 служат основой обороны украинской армии, однако дефицит ракет к ним был главной проблемой; создание аналогов возродит эту линию обороны;

  • Эффект гибридных систем: за счет интеграции западных радаров и программного обеспечения в советские платформы формируется дешевый и эффективный воздушный щит;

  • Подготовка к зимнему сезону: эти новые системы возьмут на себя основную нагрузку по защите энергообъектов и городов от ожидаемых осенне-зимних массированных воздушных ударов.

Геополитический анализ: заявление Госдепартамента и влияние на фронт

Выводы специалистов по международной безопасности:

  • Дипломатия «баланс не изменится»: пытаясь избежать прямой эскалации конфликта, Вашингтон называет этот пакет исключительно оборонительным, а не наступательным вооружением;

  • Финансовый масштаб: сумма в 2,68 миллиарда долларов стала одной из крупнейших военных закупок за последние месяцы, выделенных одновременно на одно направление — системы ПВО;

  • Ответ на войну дронов: вместо расхода дорогостоящих ракет Патриот на дешевые дроны-камикадзе, новые малокалиберные лазерные и модернизированные ракеты делают защиту экономически выгодной.

Это решение Госдепартамента США на сумму 2,68 миллиарда долларов несомненно выведет противостояние в украинском небе на новый, более высокий технологический уровень.

А как считаете вы, смогут ли эти новые системы ПВО и аналоги С-300 на сумму 2,68 миллиарда долларов от США полностью укрепить противовоздушную оборону Украины, или этого тоже будет недостаточно для предотвращения воздушных атак? Согласны ли вы с утверждением Госдепартамента о том, что «региональный баланс не изменится»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого важного события мировой военной геополитики со всеми близкими и друзьями!

С-300Госдепартамент СШАПВО УкраиныFrankENSAM
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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