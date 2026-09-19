«Астон Вилла» поставила «Тоттенхэм» на колени в гостях: «Шпоры» не смогли избежать поражения

В рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги на великолепной столичной арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» мы стали свидетелями настоящего фестиваля голов и невиданной драмы. Начавший сезон крайне неудачно при своих болельщиках «Тоттенхэм» принимал на своем поле бирмингемскую «Астон Виллу». Подопечные Унаи Эмери по ходу встречи довели счет до 0:3, казалось бы, полностью разгромив соперника, однако в концовке матча лондонцы продемонстрировали невероятный характер и заставили трибуны подняться на ноги. Тем не менее, два мяча, забитые в последние минуты, не смогли спасти хозяев от очередного тяжелого поражения (2:3). Примечательно, что свои первые голы в текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» сумел забить в ворота «Астон Виллы» лишь в 5-м туре.

Так почему же бирмингемцы, выигрывая со счетом 0:3 к 79-й минуте, едва не упустили инициативу в концовке, почему атака «шпор» во главе с Сандро Тонали и Домиником Соланке проснулась лишь за считанные минуты до финального свистка, и как это упущенное дерби повлияет на будущее главного тренера «Тоттенхэма»?

«С 0:3 до 2:3»: Поминутная хроника лондонского противостояния

Подробности центрального и самого напряженного матча 5-го тура:

Важный удар первого тайма (45+2'): В равной борьбе на последних секундах тайма Йохан Манзамби открыл счет и вывел «Астон Виллу» вперед;

Хладнокровие Николаса Джексона (76'): В концовке второго тайма гости наказали оборону хозяев в контратаке — сенегальский форвард сделал счет 0:2;

Эмилиано Буэндия и 0:3 (79'): Всего три минуты спустя аргентинский плеймейкер забил третий гол, казалось бы, окончательно решив исход встречи;

Первый гол в сезоне и искра надежды (86'): Конор Галлахер воспользовался суматохой в штрафной площади и забил первый гол «Тоттенхэма» в сезоне АПЛ 2026/27 (1:3);

Инфарктное состояние от ван Хекке (90+8'): На последних минутах компенсированного времени судьей Ян Пол ван Хекке забил мяч и накалил интригу до предела (2:3, но времени сравнять счет у «шпор» уже не хватило.

Протокол и составы матча на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Полная официальная заявка матча 5-го тура АПЛ:

Турнир / Стадия Дата / Время Стадион Итоговый счет АПЛ, 5-тур 19 сентября 2026 года «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон) 2 : 3

Состав «Тоттенхэма»: Кински, Педро Порро (Арчи Грей, 19), ван Хекке, ван де Вен, Робертсон, Бентанкур, Тонали, Савиньо, Матеуш Фернандеш, Мармуш, Соланке;

Состав «Астон Виллы»: Сузуки, Ван-Биссака, Линделёф, Мингс, Руджери, Камара, Жоау Гомес, Макгинн, Буэндия, Манзамби, Джексон;

Авторы голов: Галлахер 86', ван Хекке 90+8' — Манзамби 45+2', Джексон 76', Буэндия 79';

Вынужденная замена: Педро Порро уже на 19-й минуте получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле.

Тактический анализ: Что говорят эксперты?

Основные выводы футбольных аналитиков Англии по итогам этой драматичной игры:

Прагматичное мастерство «Виллы»: Подопечные Унаи Эмери вырвали победу не за счет владения мячом, а благодаря быстрым вертикальным вылазкам и дисциплине в центре обороны;

Засуха в атаке завершилась, но проблемы остались: «Тоттенхэм» наконец забил к 5-му туру, однако ранний уход с поля Педро Порро и свободные зоны на флангах парализовали защиту;

Фактор позднего пробуждения: Лондонцы смогли включить агрессивный прессинг и настоящее давление лишь в последние 10 минут матча — такое запоздалое включение недостаточно для набора очков в АПЛ;

Ситуация в турнирной таблице: Эта победа приближает «Астон Виллу» к зоне еврокубков, в то время как «Тоттенхэм» погружается в глубокий кризис в нижней части таблицы.

Победная игра с 5 голами в Лондоне в очередной раз доказала, насколько бескомпромиссна АПЛ и как богата она на неожиданные сценарии.

Как вы думаете, столь тяжелая и сумбурная игра «Тоттенхэма» на старте сезона — это ошибка тренерского штаба или следствие плохой формы ключевых лидеров состава? Сможет ли команда перенести этот всплеск активности последних минут на следующие туры? Оставляйте свои аналитические мнения и комментарии, а также делитесь обзором этого драматичного противостояния в АПЛ со всеми любителями футбола и близкими!