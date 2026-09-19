Бенефис Фламариона!: «Пахтакор» в меньшинстве обыграл «Машъал» в Гузаре

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана ташкентский «Пахтакор», ведущий борьбу за чемпионство, одержал важную победу в сложном и богатом на драму матче. «Львы», гостившие у мубарекского «Машъала» на стадионе «Шуртан» в Гузаре, уже на 10-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления защитника Мортезы Пуралиганджи. Несмотря на это, опытная столичная команда не потеряла инициативу: отстояв оборону в первом тайме, во второй половине встречи ташкентцы дважды поразили ворота хозяев благодаря дублю бразильского нападающего Фламариона.

В нервной концовке встречи игрок «Машъала» Бобуржон Аскаров также получил красную карточку, а гол хозяев на 100-й минуте уже не смог изменить исход игры (1:2). После этой важной гостевой победы «Пахтакор» довел количество своих очков до 49 и единолично возглавил турнирную таблицу. Мубарекцы же с 4 очками остались на последней строчке таблицы и не смогли выбраться из опасной зоны.

И так, за счет какого тактического хода оставшийся вдесятером «Пахтакор» вырвал три очка в Гузаре, каковы шансы Фламариона в бомбардирской гонке чемпионата и насколько эта победа приближает «Пахтакор» к чемпионству 2026 года?

«Удаление на 10-й минуте и дубль Фламариона»: Хроника матча в Гузаре

Центральные и драматичные моменты 22-го тура:

Удар в первые минуты (10'): Центральный защитник «Пахтакора» Мортеза Пуралиганджи за грубость получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве на 80 минут;

Первый гол Фламариона (51'): В начале второго тайма после точной передачи Сардора Собирходжаева Фламарион открыл счет (0:1);

Дубль и победная точка (77'): Вышедший на замену Достонбек Хамдамов сделал передачу с фланга, которую Фламарион переправил в сетку ворот, доведя счет до уверенных 0:2;

Напряжение в последние минуты: На 90+1-й минуте был удален полузащитник «Машъала» Бобуржон Аскаров, а на 100-й минуте Муртазаев забил единственный ответный гол хозяев (1:2);

Рывок в турнирной таблице: Благодаря победе «Пахтакор» с 49 очками поднялся на 1-е место, а «Машъал» с 4 очками остался на 16-й позиции.

Протокол противостояния на стадионе «Шуртан»

Полные официальные показатели матча в рамках 22-го тура Суперлиги:

Соревнование / Этап Дата / Время Стадион Решения главного судьи Суперлига, 22-тур 19 сентября 2026 года «Шуртан» (Гузар) Красные карточки: 2 (Пуралиганджи 10', Аскаров 90+1')

Состав «Машъала»: Джурабеков, Акрамов, Таджидинов, Абдураимов, Нуриддинов (Ганиханов, 79), Исмаилов, Абдирахимов, (Муйдинов, 81), Чориев, Кучаров (Муртазаев, 39), Рахимов (Ифеани, 79), Аскаров;

Состав «Пахтакора»: Кувватов, Пуралиганджи, Алижонов, Мозговой, Ресан (Хамдамов, 67), Буриев, Собирходжаев, Хуссайн (Чинеду, 68), Насруллаев, Фламарион, Абдумаджидов;

Предупреждения: Исмаилов 6, Рахимов 34, Собирходжаев 85, Буриев 90+3;

Голы: Фламарион 51', 77' — Муртазаев 100'.

Тактический анализ: Эксперты о воле «Пахтакора»

Специалисты и спортивные аналитики об итогах игры:

Несломленная дисциплина: Несмотря на то, что команда осталась вдесятером, тренерский штаб быстро перестроил баланс защиты и полузащиты, не оставив сопернику свободных зон;

Хладнокровие Фламариона: Бразильский нападающий выжал максимум из созданных немногочисленных моментов, принесли команде важнейшие три очка на пути к чемпионству;

Неиспользованное преимущество «Машъала»: Мубарекцы, игравшие в численном большинстве, не смогли найти креативных решений в атаке и во втором тайме допускали грубые ошибки на контратаках;

Чемпионская гонка: Эта победа придает «Пахтакору», находившемуся под давлением конкурентов, психологическое превосходство и закладывает основу для укрепления лидерства в оставшихся турах.

Эта тяжелая победа, добытая в меньшинстве в Гузаре, в очередной раз продемонстрировала чемпионский характер «Пахтакора» и его способность бороться за результат в любых сложных условиях.

А как считаете вы, доказал ли «Пахтакор», проявив волю в матче вдесятером, что достоин чемпионства, или же «Машъалу» помешало то, что они не смогли воспользоваться численным преимуществом? Думаете ли вы, что ташкентцы смогут сохранить лидерство в оставшихся турах? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого драматичного матча Суперлиги со всеми любителями футбола и друзьями!