Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режим

·39·Технологии
Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режим

Компания Apple внедрила принципиально новую функцию в операционную систему iOS для своего будущего флагмана — iPhone 18 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, эта возможность под названием Препаре то Шип («Подготовить к отправке») была создана из-за значительно возросшей емкости аккумулятора устройства и международных требований к транспортировке устройств с крупными литиевыми батареями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как известно, развитие современных технологий требует увеличения мощности смартфонов. Емкость аккумулятора флагмана iPhone 18 Pro Max превышает 20 Вт·ч. Согласно международным правилам логистики, при транспортировке устройств, в которых объем одноэлементных батарей превышает определенный порог, обязательно соблюдение дополнительных требований безопасности.

Программные ограничения и безопасность

Чтобы решить эту проблему, специалисты Apple решили устранить ее непосредственно на уровне программного обеспечения. С момента выхода устройства с завода и до его первой активации система программно удерживает используемую емкость аккумулятора на уровне ниже 20 Вт·ч. Это позволяет безопасно доставлять смартфон от производителя к продавцу в рамках строгих правил.

Как только пользователь активирует смартфон в первый раз, данное программное ограничение автоматически снимается, и открывается доступ к использованию полной мощности аккумулятора. Тем не менее, в будущем может возникнуть необходимость повторной транспортировки устройства — например, для отправки в сервисный центр на гарантийный ремонт, сдачи по программе траде-ин или при продаже другому лицу.

Механизм работы функции Препаре то Шип

Режим Препаре то Шип, разработанный специально для таких случаев, после активации автоматически разряжает аккумулятор iPhone 18 Pro Max до уровня ниже 20 Вт·ч. После этого система временно устанавливает ограничение на зарядку, что предотвращает превышение допустимой нормы заряда батареи во время транспортировки устройства к месту назначения.

Длительность процесса зависит от текущего заряда аккумулятора и может занять от нескольких минут до нескольких часов. Apple предупреждает, что во время автоматической разрядки смартфон может нагреваться сильнее обычного, и с технической точки зрения это считается нормой.

Если пользователь еще не удалил личные данные с устройства, телефоном можно продолжать пользоваться во время процесса автоматической разрядки. По завершении процесса в меню настроек появится уведомление Реадй то Шип («Готов к отправке»). Если данные были предварительно полностью удалены, пользоваться устройством во время разрядки будет невозможно. Эту полезную функцию можно запустить через раздел «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Подготовить к отправке».

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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