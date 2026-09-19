Найденный на пляже снаряд времен Второй мировой войны подорвали на месте

Гулявший по пляжу в графстве Эссекс (Великобритания) местный житель обнаружил снаряд времен Второй мировой войны. После этого на место происшествия была вызвана береговая охрана, и опасный предмет был обезврежен специальными специалистами.

Снаряд диаметром примерно 6 дюймов был обнаружен в районе Чалквелл Оазе в городе Саутенд-он-Си. Заметивший подозрительный предмет местный житель сообщил об этом в соответствующие службы. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Снаряд был подорван армейскими специалистами

Как сообщили представители ХМ Коастгуард Сутенд Он Сеа, сотрудники выехали на место происшествия для проверки обнаруженного на пляже объекта.

Они прибыли в район Чалквелл Оазе в 7:00 утра и обнаружили подозрительный предмет примерно в 600 метрах к югу, недалеко от Те Кровстоне. Специалисты сделали его фотографии и направили информацию в координационный центр спасательных операций.

После этого снимки были переданы в Армй Эксплосиве Орднанке Диспосал — специальное подразделение армии по обезвреживанию взрывных устройств.

Сначала из-за прилива специалисты решили не уничтожать объект немедленно, а проверить его еще раз при отступлении воды.

Затем спасатели Сутенд Коастгуард вместе с сотрудниками ЭОД вернулись на место происшествия. В результате проверки было подтверждено, что предмет действительно является старым снарядом времен Второй мировой войны диаметром около 6 дюймов.

Специалисты приняли решение не перевозить его в другое место, а подорвать прямо там, где он находился. Как сообщили в службе охраны, снаряд находился в зоне, не представляющей угрозы для людей.

ХМ Коастгуард призвала граждан не трогать подозрительные предметы на пляже или в море.

Специалисты подчеркнули, что по внешнему виду таких объектов сложно определить, являются ли они безопасными или опасными. Поэтому найденный предмет нельзя сдвигать с места, забирать с собой или уносить домой.

Если на пляже или в море замечен подозрительный или необычный предмет, людям следует отойти в безопасное место, позвонить по номеру 999 и попросить соединить с береговой охраной (Коастгуард).