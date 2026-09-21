Какая погода ожидает Узбекистан в течение недели?

В течение этой недели на большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная погода. В некоторых местах погода будет переменной облачности, однако осадков не предвидится. Об этом сообщил Узгидромет.

Согласно прогнозам метеорологов, лишь в отдельных горных районах республики возможен кратковременный дождь. Также 24–25 сентября в некоторых районах областей Ферганской долины есть вероятность небольшого дождя и грозы.

В целом, в течение недели на большей части территории страны сохранится погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, днем — в пределах 27-32 градусов, на юге — до 35-37 градусов. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Ташкенте ожидается малооблачная погода, временами с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью составит 15-18 градусов, днем — 29-32 градуса, 25 сентября — 27-29 градусов. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с.