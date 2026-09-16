Стало известно место Узбекистана в рейтинге скорости интернета

·43·Узбекистан
Стало известно место Узбекистана в рейтинге скорости интернета

Узбекистан улучшил свои показатели по скорости интернета в рейтинге «Speedtest Global Index». В августе 2026 года страна поднялась на три позиции как по скорости мобильного, так и проводного интернета.

Согласно данным Speedtest, в августе в Узбекистане средняя скорость скачивания мобильного интернета увеличилась с 62,42 Мбит/с до 65,27 Мбит/с. В результате страна поднялась в мировом рейтинге скорости мобильного интернета с 75-го на 72-е место.

Кроме того, с начала 2026 года скорость мобильного интернета значительно возросла. За восемь месяцев средняя скорость скачивания увеличилась с 51,42 Мбит/с до 65,27 Мбит/с, показав рост на 27 процентов.

Позитивные изменения зафиксированы и в отношении проводного интернета. В августе средняя скорость скачивания выросла с 94,23 Мбит/с до 94,50 Мбит/с. За счет этого Узбекистан поднялся в мировом рейтинге по данному направлению с 76-го на 73-е место.

Помимо этого, Узбекистан занял первое место среди стран СНГ по скорости проводного интернета.

«Speedtest Global Index» регулярно оценивает скорость мобильного и проводного интернета в странах и обновляет рейтинг ежемесячно. По данным за август, средняя скорость мобильного интернета в Узбекистане составила 65,27 Мбит/с, а проводного — 94,50 Мбит/с.

Speedtest Global IndexСкорость интернетаИнтернет-рейтинг Узбекистана
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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