Змея проглотила три мяча для гольфа

В городе Сан-Антонио, штат Техас (США), ветеринары столкнулись с весьма необычным случаем. Змея каким-то образом проглотила три мяча для гольфа, в результате чего все они застряли внутри ее тела.

После этого странного инцидента змею срочно доставили в ветеринарную клинику. Перед специалистами встала сложная задача — извлечь мячи, не причинив вреда рептилии.

Ветеринары решили обойтись без хирургического вмешательства. Для этого змее ввели мощное седативное средство, погрузив ее в глубокий сон. После этого специалисты аккуратно продвинули мячи для гольфа внутри ее тела и извлекли их вручную. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Самое удивительное, что все три мяча для гольфа удалось успешно извлечь, и в проведении операции на змее не возникло необходимости.

Необычная спасательная операция была проведена в клинике Сут Тексас Авиан &амп; Эксотик Хоспитал в Сан-Антонио, штат Техас, США. Видео этого процесса распространилось в социальных сетях и быстро стало вирусным.

Видеоролик, опубликованный в интернете 22 сентября, за короткое время набрал более пяти миллионов просмотров. Пользователи, посмотревшие кадры, были удивлены тем, как змея смогла проглотить три мяча для гольфа.

Некоторые отнеслись к происшествию с юмором. Один из пользователей предположил, что змея могла принять мячи за яйца.

Другой пользователь выразил благодарность ветеринарам.