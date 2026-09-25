Победа национальной сборной Узбекистана над Ираном со счетом 3:1 на стадионе «Истиклол» в Фергане произвела эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве Персидского залива и Тегерана. Один из самых авторитетных футбольных порталов Ирана «Теам Мелли Акту» охарактеризовал выступление национальной команды в Фергане как «трагический позор» и подверг резкой критике работу главного тренера Амира Галенои. Аналитики издания с горечью отметили, что безвыигрышная серия Ирана против узбекского футбола достигла 7 матчей, а Галенои в третий раз подряд проиграл Узбекистану, не найдя никаких контрмер против соперника: «Иран снова показал позорную и слабую игру! Стиль работы Амира Галенои напоминает примитивные кустарные методы и саботаж внутри сборной. Сборная Узбекистана и лично Фабио Каннаваро преподали нашему главному тренеру настоящий тактический урок о том, как нужно играть в футбол!».

Иранские эксперты открыто пишут, что цепляние Галенои за постаревший старый состав, отказ давать дорогу талантливой молодежи и затягивание смены поколений поставили гранда континента на край пропасти. Хотя на 10-й минуте Эльдор Шомуродов открыл счет, воспользовавшись ошибкой защитников, и несмотря на то, что счет сравнялся благодаря автоголу, на 58-й минуте Шомуродов хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за снос Бехруза Каримова в штрафной, оформив дубль. А в компенсированное время Хусайн Норчаев забил в ворота Ирана 3-й гол, окончательно закрепив превосходство соперника.

Каковы же истоки кризиса, из-за которого Иран не может выиграть у Узбекистана уже 7 матчей, в чем проявилось тактическое превосходство Каннаваро над Галенои и неизбежна ли теперь отставка тренера в Тегеране?

«7 матчей без побед, обвинение в «саботаже» и урок от Каннаваро»: 5 главных тезисов реакции иранской прессы

Самые важные факты и выводы из жесткого репортажа, опубликованного «Теам Мелли Акту»:

«Трагическое поражение и позор»: Иранская пресса оценила счет 1:3 в Фергане как одно из самых слабых и постыдных выступлений в истории национальной команды;

7-матчевая безвыигрышная серия против Узбекистана: Национальная сборная Ирана не смогла выиграть у Узбекистана ни в одном из последних 7 официальных и товарищеских матчей;

Тактический мастер-класс от Каннаваро: Иранцы открыто признали, что итальянский специалист Фабио Каннаваро превзошел Амира Галенои во всех компонентах;

Обвинение Галенои в «саботаже»: Жесткой критике подверглись ставка тренера на устаревший состав, отсутствие тактики и остановка процесса смены поколений;

Дубль Шомуродова и точка от Норчаева: Лидеры Узбекистана воспользовались грубыми ошибками соперника и нарушением правил вратаря Бейранванда, продемонстрировав абсолютное превосходство.

Противостояние Ирана и Узбекистана: сравнение состояния двух команд и оценок прессы

Анализ реальной ситуации, сложившейся после матча в Фергане:

Показатели и критерии Сборная Узбекистана (Победитель) Сборная Ирана («Теам Мелли») Итоговый счет и голы 3:1 (Шомуродов 10', 58' пен., Норчаев 90+3') 1 гол (Ж. Орозов 49' авт.) Уровень главного тренера Фабио Каннаваро: Высокая тактика и система Амир Галенои: «Кустарные методы и бессилие» Динамика личных встреч Не проигрывает Ирану уже 7 матчей Не может выиграть у Узбекистана уже 7 матчей Состав и статус поколений Интеграция молодежи (Каримов, Норчаев, Орозов) Слепая ставка на стареющих ветеранов Морально-психологическое состояние Смелая команда, которая не боится грандов континента Психологический спад, неуверенность и кризис Реакция национальной прессы Восхваление победы и эпохи Каннаваро Требования отставки главного тренера и едкая сатира

Футбольная экспертиза и анализ: Почему Иран не может обыграть Узбекистан на протяжении 7 матчей?

Выводы международных футбольных аналитиков и азиатских обозревателей:

«Иранский комплекс» перекочевал из Узбекистана в Тегеран: Если раньше Узбекистан опасался Ирана и соглашался даже на ничью, то в последние годы этот баланс кардинально изменился; на протяжении 7 матчей Иран оказывается бессилен против физической мощи, скорости и организации узбекского футбола; теперь иранцы опасаются выходить на поле против Узбекистана;

Прессинг Каннаваро и паника в обороне Ирана: Грубая ошибка иранских защитников на 10-й минуте и гол Шомуродова стали плодом высокого прессинга, поставленного Каннаваро; нервный срыв вратаря Бейранванда при проходе Бехруза Каримова, когда он ударил соперника по лицу, показал психологический надлом Ирана;

«Консервативный капкан» Галенои: Как справедливо отметила «Теам Мелли Акту», в Иране остановилось формирование нового поколения; такие звезды, как Тареми, Азмун и Хаджисафи, уже не могут поддерживать 90-минутную динамику на поле, как раньше; Узбекистан же за счет молодежи вроде Файзуллаева, Норчаева и Каримова спокойно контролирует темп игры;

Разница в тренерском уровне: Устаревший стиль Галенои абсолютно не выдержал конкуренции с тактикой Фабио Каннаваро, пришедшего из элиты мирового футбола и прекрасно знающего современную систему 4-3-3.

Этот исторический счет 3:1 в Фергане не только подтвердил мощь Узбекистана в Азии, но и поставил иранский футбол на грань глубоких реформ и отставки тренеров.

А какова, по вашему мнению, главная причина того, что сборная Ирана не может выиграть у Узбекистана уже 7 матчей — усиление нашей команды во главе с Каннаваро или кризис в иранском футболе? Как вы сами оцениваете резкие оценки иранской прессы в адрес Галенои, назвавшей его «саботажником» и «кустарным тренером»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом триумфа узбекского футбола со всеми любителями спорта!