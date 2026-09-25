Историческая встреча Трампа и Си Цзиньпина — анализ первого за 10 лет государственного визита

·6·Мир
Историческая встреча Трампа и Си Цзиньпина — анализ первого за 10 лет государственного визита

В отношениях двух крупнейших сверхдержав мира — США и Китайской Народной Республики — произошло самое важное и неожиданное дипломатическое событие за последнее десятилетие. Визит китайского лидера Си Цзиньпина в США, начавшийся 23 сентября, ознаменовался не только тем, что он стал первым государственным визитом более чем за 10 лет, но и тем, что Дональд Трамп, нарушив дипломатический протокол, лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета. После продолжавшихся несколько недель напряженных споров между Вашингтоном и Пекином Белый дом согласился присвоить этому визиту «высший дипломатический статус».

Как сообщает агентство «Синьхуа», лидеры серьезно обменялись мнениями по поводу украинского конфликта, напряженности на Ближнем Востоке и безопасности на Корейском полуострове. После переговоров в Белом доме Дональд Трамп в присутствии журналистов подчеркнул, что с Си Цзиньпином установлены поистине дружеские и великие отношения, и сделал неожиданное шутливое заявление: «У нас состоялась очень хорошая встреча. Он проявил большой интерес к граниту. Он настоящий эксперт по камню и очень любит качественный гранит!». Однако стало известно, что за кулисами визита скрывались более серьезные геополитические процессы: по данным источников газеты Те Валл Стрит Джурнал, администрация Трампа вела с Пекином тайные переговоры по поводу быстро расширяющегося ядерного арсенала Китая и соблюдения 30-летнего запрета на ядерные испытания.

Итак, в какую сторону изменит судьбу украинского конфликта и глобальной безопасности эта высшая встреча, состоявшаяся спустя 10 лет, что означает жест Трампа у трапа и приведет ли тайный ядерный диалог мир к новому балансу?

«Нарушение протокола, тайные ядерные переговоры и дипломатия Белого дома»: 5 основных пунктов встречи

Самые важные факты и выводы по встрече Трампа и Си Цзиньпина:

  • Первый высший государственный визит за 10 лет: Лидер КНР прибыл в США с официальным государственным визитом после перерыва более чем в десять лет (23–25 сентября);

  • Дипломатический протокол, нарушенный Трампом: Президент США в обход обычного порядка лично встретил китайского лидера у трапа в аэропорту;

  • Украина и Ближний Восток в центре обсуждения: Два лидера подробно обсудили украинский конфликт, напряженность на Ближнем Востоке и Корейском полуострове;

  • «Ядерная сделка» за кулисами: Как пишет ВСДж, Вашингтон провел секретные переговоры относительно быстро расширяющегося ядерного оружия Китая и запрета на испытания;

  • Личная дружба и «гранитная шутка»: Трамп заявил, что отношения основаны на взаимном уважении, и отдельно отметил интерес Си Цзиньпина к камню и граниту.

Встреча лидеров США и Китая: Сравнение внешнего протокола и реальных тем за кулисами

Анализ открытых заявлений и секретной повестки дня переговоров в Белом доме:

Критерии и направления

Публичные заявления и официальная дипломатия

Реальная повестка за кулисами (ВСДж и аналитики)

Статус встречи

«Высший дипломатический статус», личный выход Трампа к трапу

Длившиеся неделями споры о статусе и дипломатический торг

Украинский конфликт

«Обмен мнениями» сторон и обсуждение ситуации

Условия прекращения войны, нейтралитет Пекина и механизмы давления

Ядерная безопасность

Кратко упомянута в официальных заявлениях или закрыта

Секретные переговоры о расширении ядерных запасов Китая и 30-летних ограничениях на испытания

Ближний Восток и Тайвань/Корея

Вопросы стабильности и регионального мира

Напряженность в Персидском заливе и безопасность морских путей

Личные отношения

«Великие отношения», дружба и «шутки о граните»

Баланс острой конкуренции за экономические и технологические рынки

Геополитическая экспертиза: Почему Трамп оказал Си Цзиньпину столь высокое уважение?

Выводы международных политологов, дипломатов и аналитиков с Уолл-стрит:

  • «Любезность у трапа» — метод личной дипломатии: Дональд Трамп всегда стремится достичь больших сделок через личное общение и показательное уважение; личная встреча Си Цзиньпина у трапа — это очень сильный положительный сигнал Пекину, шаг, направленный на завоевание доверия китайской стороны в преддверии переговоров;

  • Роль Пекина в развязывании украинского узла: Вашингтон прекрасно понимает, что без влияния Китая на Россию остановить войну в Украине невозможно; то, что Трамп и Си Цзиньпинь обменялись мнениями по этому вопросу с глазу на глаз, может определить формат будущих переговоров на фронте;

  • Беспокойство по поводу ядерного арсенала: В последние годы Китай развивает свою ядерную триаду с беспрецедентной скоростью; для США жизненно важной задачей является удержание Пекина в рамках 30-летней глобальной конвенции о прекращении ядерных испытаний и предотвращение новой гонки вооружений;

  • Передышка для глобальных рынков: Прямой открытый диалог между двумя экономическими гигантами временно смягчает опасения по поводу торговых войн и пошлин, оказывая положительное влияние на мировые фондовые рынки и цены на нефть.

Эта историческая 10-летняя встреча в Вашингтоне свидетельствует о том, что противостояние США и Китая вступило в новую эру диалога и компромиссов.

Как вы думаете, смогут ли очные договоренности Трампа и Си Цзиньпина послужить толчком к скорейшему завершению конфликта в Украине? Как вы оцениваете то, что президент США лично встретил китайского лидера у трапа и его слова о граните? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом, меняющим мировую политику, со всеми друзьями!

Дональд ТрампСи ЦзиньпинПекинский визитЯдерный диалог
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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