Найденные в Самарканде 17 змей снова выпущены на волю

·35·Общество
Найденные в Самарканде 17 змей снова выпущены на волю

В горных районах Нурабадского района Самаркандской области 17 змей, найденных жителями в разных местах, были осмотрены специалистами и снова выпущены в естественную среду обитания.

Среди них 16 среднеазиатских кобр и 1 гюрза. Некоторые змеи по разным причинам проникли в населенные пункты, другие же попали к местным жителям больными или травмированными.

После этого животные были переданы в Главное управление экологии и изменения климата Самаркандской области. Специалисты провели специальный осмотр диких животных и оценили их состояние.

В результате проверок было установлено, что все 17 змей пригодны для самостоятельной жизни в дикой природе. На этом основании их доставили в высокогорную часть Аманкутанского национального природного парка и выпустили в зоне, свободной от антропогенного воздействия.

Специалисты подчеркнули важность охраны диких животных, их сохранения в естественной среде обитания и предотвращения их необоснованного уничтожения.

Такая работа, направленная на защиту природы, имеет важное значение не только для спасения отдельных животных, но и для сохранения биоразнообразия в регионах.

Ранее, в июле, сообщалось, что в пустынных районах Нуратинского и Навбахорского районов Навоийской области в дикую природу были выпущены 778 джек (дроф-красоток).

Данный проект направлен на восстановление и увеличение популяции дрофы-красотки, сохранение биоразнообразия, а также поддержание природного баланса в пустынной экосистеме.

Самаркандская областьНурабадский районАманкутанский национальный природный паркЗмеи
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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