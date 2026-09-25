В американском городе Нью-Йорк состоялась стратегическая встреча на высшем уровне, способная коренным образом изменить экономическое будущее и международный финансовый статус Узбекистана. Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева провела прямые переговоры с руководством «BlackRock» — самой могущественной инвестиционной корпорации планеты, активы которой превышают 10 триллионов долларов. В переговорах приняли участие президент компании Роберт Капито, вице-председатель «BlackRock» Томас Донилон, председатель и главный исполнительный директор «Global Infrastructure Partners» Адебайо Огунлеси, а также глобальный руководитель Группы финансовых и стратегических инвесторов и глава ближневосточного регионального направления компании Чарльз Хатами.

Главным и историческим вопросом повестки дня встречи стал проект полноценного запуска деятельности Ташкентского международного финансового центра (Tashkent International Financial Centre) в 2027 году. Было отмечено, что именно корпорация «BlackRock» активно содействует в качестве главного консультанта и партнера в разработке концепции, правовой структуры и инфраструктуры этого финансового центра на основе мировых стандартов. Кроме того, на совместном круглом столе с участием представителей деловых кругов США обсуждались перспективы стратегического развития Узбекистана и всего региона Центральной Азии на предстоящие десятилетия, было признано, что наша страна превращается в новую привлекательную площадку для крупных, эффективных и качественных инвестиций.

И так, какие геоэкономические интересы кроются за привлечением 10-триллионного гиганта «BlackRock» в Ташкент, каким образом Международный финансовый центр, открывающийся в 2027 году, превратит нашу столицу в региональный Дубай или Сингапур, и какое положительное влияние этот проект окажет на жизнь простых граждан?

«Активы на 10 триллионов долларов, план на 2027 год и элита Уолл-стрит»: 5 ключевых моментов встречи в Нью-Йорке

Наиболее важные факты исторических переговоров и достигнутых договоренностей в Нью-Йорке:

Высший диалог с топ-менеджментом «BlackRock»: Во встрече напрямую приняли участие президент корпорации Роберт Капито, вице-председатель Томас Донилон и глава «GIP» Адебайо Огунлеси;

2027 год — Ташкентский международный финансовый центр: Было определено запустить в столице независимый и современный финансовый центр, привлекающий мировые финансовые потоки;

Концепция и архитектура в руках «BlackRock»: Структура центра, система защиты инвесторов и концепция создаются всецело при помощи этого глобального гиганта;

Круглый стол с бизнес-элитой США: С крупными американскими финансистами были определены инвестиционные перспективы Узбекистана и Центральной Азии на ближайшие десятилетия;

Превращение в центр крупных инвестиций: Узбекистан становится не просто получателем кредитов, а стратегическим хабом для качественных и долгосрочных глобальных инвестиций с триллионными объемами.

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Коренные изменения, которые новый центр, создаваемый в партнерстве с «BlackRock», привнесет в финансовую систему страны:

Показатели и направления Нынешняя финансовая система Узбекистана Ташкентский международный финансовый центр (TIFC) в 2027 году Глобальный партнер и архитектор Отдельные банковские консалтинги «BlackRock» (инвестиционный фонд планеты №1) Правовая и судебная сфера Национальное законодательство и местные суды Английское общее право (English Law) и независимый международный арбитраж Масштаб привлечения инвестиций Двусторонние кредиты и еврооблигации Прямые инвестиции мировых фондов с триллионным объемом Валютное и капитальное движение Определенные местные ограничения и требования 100% свободное движение капитала, налоговые и таможенные преференции Региональный статус Местный финансовый центр Единый «финансовый мост» для Центральной Азии и Кавказа (аналог Дубая) Создаваемые рабочие места Стандартный банковский и финансовый сектор Высокооплачиваемые международные аналитики, брокеры и управляющие фондами

Экономическая и геополитическая экспертиза: Почему сотрудничество с «BlackRock» — это историческое событие?

Заключения международных финансовых экспертов, аналитиков Уолл-стрит и экономистов:

«Эффект BlackRock» — высшая гарантия для мировых инвесторов: «BlackRock» считается структурой, определяющей направление мирового капитала; если этот фонд приходит в какое-либо государство и участвует в создании там финансового центра, другие тысячи крупных фондов мира («Vanguard», «State Street», суверенные арабские фонды) начинают безбоязненно вливать в это государство сотни миллиардов долларов;

Ташкент — региональная столица капитала: Центральная Азия обладает огромными природными богатствами, потенциалом «зеленой» энергетики и молодым населением численностью более 80 миллионов человек; но до сих пор в регионе не было финансового хаба уровня бирж Лондона или Дубая; центр, открывающийся в Ташкенте в 2027 году, станет единой точкой финансирования всех крупных проектов Центральной Азии;

Инфраструктура и фактор «GIP»: Участие руководителя «Global Infrastructure Partners» Адебайо Ogunlesi во встрече свидетельствует о приходе прямого частного капитала в железные дороги, аэропорты, логистические сети и энергетическую инфраструктуру Узбекистана;

«Умная инвестиция» и новая экономика: Узбекистан полностью переходит на модель модернизации промышленности не путем увеличения государственного долга, а через привлечение прямых иностранных инвестиций.

Данные исторические переговоры в Нью-Йорке показывают, что Узбекистан сделал смелый шаг на мировой финансовой арене, и 2027 год станет для нашей страны годом поистине экономического подъема.

По вашему мнению, сможет ли запуск международного финансового центра в Ташкенте в 2027 году при поддержке «BlackRock» превратить нашу столицу в мировой инвестиционный хаб вроде Дубая или Дохи? Как, по-Вашему, приход столь крупных фондов в нашу страну повлияет на стабильность нашей национальной валюты и доходы населения? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной великому экономическому будущему Узбекистана, со всеми своими коллегами и близкими!