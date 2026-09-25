После победы со счетом 3:1 над национальной сборной Ирана на ферганском стадионе «Истиклол» главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро во второй части пресс-конференции ответил на самые спорные и важные вопросы, касающиеся тактической революции команды. В центре внимания специалистов находился переход с осторожного стиля эпохи Сречко Катанеца с 3 центральными защитниками (оборонительным блоком из 5 человек) на 2 центральных защитника и классическую тактику 4-3-3.

На вопрос журналистов «не боитесь ли вы играть с двумя центральными защитниками?» один из самых известных защитников в мире, итальянский специалист, ответил твердо и бескомпромиссно: «Нет, я не боюсь! Современный футбол устроен именно так. Если вы боитесь идти вперед и нарушать линию, соперник доставит вам еще больше хлопот. Мы сказали защитникам идти вперед, прессинговать и не бояться!». При этом Каннаваро положил конец слухам об Азизе Ганиеве и других лидерах, которые казались свободно перемещающимися по поле: «Нет, у нас никому не предоставлена свобода! Мы верим в нашу систему. Игра по схеме 4-3-3 требует высокой динамики: нужно понимать, когда оставаться на линии, когда смещаться на фланг и когда открываться за спиной соперника!». Это заявление тренера доказало, что в игре сборной приоритетом будет не «игра на отбой», а философия взятия инициативы в свои руки.

Итак, какие новые возможности дает нашей национальной сборной переход от системы с 3 защитниками Катанеца к системе 4-3-3 Каннаваро, как будут действовать в этой схеме такие игроки, как Ганиев и Урунов, и почему требуется забыть чемпионат мира?

«Два центральных защитника, схема 4-3-3 и отрицание свободы»: 5 главных тезисов заявления Каннаваро

Самые важные тезисы и выводы из тактического интервью Фабио Каннаваро:

Возврат к системе с двумя центральными защитниками: от схемы с 3 центральными защитниками времен Сречко Катанеца официально отказались и внедрили современную модель с парой защитников;

«Бесстрашный высокий прессинг»: Каннаваро заявил, что требованием современного футбола является не отсиживание сзади в ожидании ошибки, а поднятие на чужую половину поля и оказание агрессивного давления;

«Нет свободных игроков»: тренер подчеркнул, что на поле нет ни одного футболиста, гуляющего свободно, каждое действие строго подчинено системе 4-3-3;

Азиз Ганиев и динамика центра: роль Ганиева и Хакимова в центре идеально согласована с задачами открытия на фланги, удержания линии и прорыва за спины защитников;

«Забудьте чемпионат мира»: тренер призвал перестать жить достижениями мундиаля и быть психологически готовыми вести равную борьбу с любым предстоящим соперником.

Тактическая эволюция сборной Узбекистана: сравнение модели Катанеца и системы Каннаваро

Изменения в расстановке национальной команды на поле, стиле обороны и философии:

Критерии и параметры В период руководства Сречко Катанеца Новая система, предлагаемая Фабио Каннаваро Основная тактическая схема 3-4-2-1 или 5-3-2 (3 центральных защитника) 4-3-3 (2 центральных защитника, активные фланги) Расположение линии обороны Низкий блок, защита близко к собственной штрафной Высокая линия, продвижение вперед через прессинг Отношение к страху и риску Стремление иметь численное преимущество в обороне «Не бояться обязательно»: Нарушение линии и организация давления Задачи полузащитников Больше разрушения и закрытия зон Высокая динамика, открывания за спину соперника, агрессивная атака Свобода футболистов Право на свободные действия у некоторых звезд Абсолютная система: «У нас нет игроков со свободной ролью» Интеграция атаки и прессинга Опора на контратаки и длинные передачи Полный командный прессинг нападающих и полузащитников

Футбольная экспертиза и тактический анализ: почему система 4-3-3 Каннаваро — революционный шаг?

Выводы международных тренеров и спортивных экспертов:

«Атакующий тренер, вышедший из защитников»: победитель чемпионата мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро предпочитает организовывать оборону не через залегание в собственной штрафной, а путем удушения соперника на его поле; когда 2 центральных защитника (Ҳусанов и Орозов) поднимаются на высокую линию, пространство соперника сужается, и они вынуждены выбивать мяч неточно;

Феномен Ганиева и центрального трио: кажущееся свободным перемещение Азиза Ганиева в центре — это указание Каннаваро, он выполнял задачу по созданию пространства в опорной зоне соперника, приему мяча и быстрой доставке на фланги или Шомуродову; благодаря порядку в системе это было не баловство, а геометрический план;

Новое испытание для Урунова и фланговых нападающих: тренер открыто заявил, что вингерам с индивидуальным мастерством вроде Остона Урунова требуется время для полной адаптации к этой системе; в схеме 4-3-3 игрок фланга обязан не только обыгрывать, но и обладать дисциплиной возврата в защиту;

Психология «забвения прошлого»: Катанец дал исторический результат, выведя команду на чемпионат мира, но зацикливание на том успехе остановит прогресс; слова Каннаваро «нужно забыть чемпионат мира» направлены на пробуждение в команде жажды новых побед.

Эти смелые мысли Фабио Каннаваро после матча с Ираном показывают, что национальная сборная Узбекистана полностью откажется от трусливого и закрытого футбола и будет играть с грандами континента только в равной и активно атакующей системе.

По вашему мнению, принесет ли больше пользы или таит в себе опасность переход Фабио Каннаваро от защиты Катанеца из 5 человек к 2 центральным защитникам и системе 4-3-3? Как вы лично оцениваете игру Азиза Ганиева и наших центральных полузащитников в новой тактике? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей, освещающей новую тактическую эпоху нашей сборной, со всеми любителями футбола!