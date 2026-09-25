25 сентября — День национальной траурности в Казахстане: Детали трагедии в Мангистау

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25 сентября — День национальной траурности в Казахстане: Детали трагедии в Мангистау

Республика Казахстан погрузилась в глубокую скорбь и траур после страшной трагедии, произошедшей с военнослужащими в акватории Каспийского моря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, объявив 25 сентября Днем национального траура по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 24 сентября во время военных учений в акватории Каспийского моря в Мангистауской области внезапно резко ухудшились погодные условия, сильный шторм и усилившиеся волны привели к тяжелому несчастному случаю с военными.

Если в первых сообщениях Министерства обороны говорилось о гибели 9 военнослужащих и спасении 3, то позже акимат Мангистауской области уточнил, что масштабы трагедии шире: во время учений в ледяную воду упали в общей сложности 17 военнослужащих, из них 12 погибли, поисково-спасательная операция по поиску еще двух военных продолжается.

В связи с тяжелой утратой в городе Актау полностью отменены праздничные мероприятия ко Дню города, запланированные на 25–27 сентября, а также торжественные церемонии открытия и закрытия международного фестиваля «Каспийское море – Море дружбы». По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело и начаты масштабные следственные действия по соблюдению правил безопасности в оборонной системе.

Почему же во время военных учений на Каспии не был учтен экстренный прогноз погоды, какие технические или управленческие ошибки привели к падению в воду 17 военнослужащих и на какие вопросы ищет ответы следствие?

«12 жертв, траур 25 сентября и отмененные торжества»: 5 главных пунктов Каспийской трагедии

Самые важные официальные факты о морской трагедии в Мангистауской области:

  • 25 сентября — День национального траура: Президент Касым-Жомарт Токаев объявил национальный траур по всей республике в память о погибших военных;

  • 12 военнослужащих погибли: Из 17 военных, оказавшихся под волнами Каспия, 12 погибли, 3 спасены, поиски 2 продолжаются;

  • Внезапно поднявшийся шторм: Неожиданное и резкое усиление ветра и волн во время учений 24 сентября привело к чрезвычайной ситуации;

  • В Актау отменены все праздники: Официально отменены международный фестиваль «Каспийское море — Море дружбы» и гала-концерты ко Дню города Актау, намеченные на 25–27 сентября;

  • Строгое уголовное дело и следствие: В отношении ответственных лиц оборонной системы возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности военной службы и неосторожности.

Динамика чрезвычайного происшествия на Каспии: Сравнение первых сообщений и итоговых цифр акимата

Развитие событий и классификация уточненной информации в Мангистауской области:

Показатели и аспекты

Первичная информация Минобороны

Уточненный отчет акимата Мангистауской области

Всего упавших в воду военных

Точное количество не было полностью раскрыто

Всего 17 военнослужащих

Количество погибших

9 военнослужащих

12 жертв (тяжелая утрата)

Спасенные живыми

3 военнослужащих

3 военнослужащих (под наблюдением врачей)

Пропавшие без вести (в поиске)

Информация не озвучивалась

Продолжаются поиски 2 военнослужащих

Основные причины и факторы

Неблагоприятная погода во время учений

Резкий ветер, сильные волны и проблема технической безопасности

Правовые и государственные меры

Служебное расследование

Объявлен национальный траур, идет расследование уголовного дела

Военная и экспертная оценка безопасности: Почему мирные учения закончились трагедией?

Выводы военных аналитиков, экспертов по морской безопасности и юристов:

  • «Метеорологическое предупреждение и человеческий фактор»: Сообщения гидрометслужбы являются первостепенным законом при проведении морских учений; следственным органам предстоит найти ответ на вопрос, были ли предупреждены планировавшие учения командиры о надвигающемся сильном ветре; если опасность шторма была известна заранее, неотмена учений является грубой халатностью;

  • Спасательное снаряжение и техническая подготовка: В центре внимания окажется вопрос о том, насколько устойчивой к волнам была плавающая военная техника (БТР, лодки или десантные средства) и были ли обеспечены личный состав специальными спасательными жилетами и аварийными системами связи; известно, что холодная вода и сильное течение могут утомлить человека за считанные минуты;

  • Отмена праздников в Актау — моральное и культурное решение: Отмена Дня города и международных фестивалей означает высокое уважение и сочувствие к болезненной утрате в обществе; весь народ Казахстана выражает солидарность с семьями военных в этой беде;

  • Системный контроль в Вооруженных Силах: Этот инцидент заставит коренным образом пересмотреть регламент безопасности учений в армии Казахстана; в рамках уголовного дела будет дана жесткая правовая оценка действиям офицеров и начальников штабов, занимающих ответственные должности.

Это неприятное событие на просторах Каспия еще раз напомнило о том, насколько ценна и ответственна жизнь военнослужащих, выполняющих свой служебный долг в мирное время.

Как вы думаете, сыграла ли в этой тяжелой трагедии на Каспийском море большую роль неожиданная капризная природа или беспечность военного командования к правилам безопасности? Какие изменения, по вашему мнению, необходимо внести в систему учений для предотвращения подобных неприятных инцидентов в Вооруженных Силах Казахстана? Оставляйте свои соболезнования близким погибших военных и мнения в комментариях, а также делитесь анализом этой тяжелой трагедии в братском государстве со всеми соотечественниками!

Касым-Жомарт ТокаевМангистауская областьКаспийское море25 сентября
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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