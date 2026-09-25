Пезешкиан выступил с экстренным предложением к США — ядерные дебаты в ООН и ответ Белого дома

В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прозвучали сенсационные дипломатические заявления по поводу напряженности на Ближнем Востоке и ядерной безопасности. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News официально объявил о готовности Тегерана полностью отказаться от запасов урана, обогащенного до 60 процентов, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Да. В рамках норм международного права и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия мы будем строго соблюдать все условия, требуемые международными стандартами», — подчеркнул иранский лидер.

В то же время, согласно сообщению NBC News, Пезешкиан открыто призвал администрацию США вернуться к меморандуму о взаимопонимании между двумя странами до промежуточных выборов, намеченных на ноябрь 2026 года. Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в ответ заявила, что президент Дональд Трамп полон решимости добиться того, чтобы «такое ужасное государство, как Иран, никогда не получило ядерное оружие». В свою очередь, Трамп с трибуны ООН предсказал, что реальное соглашение будет заключено только после ноябрьских выборов, поскольку Тегеран ждет изменения баланса политических сил в Белом доме.

Итак, будет ли восстановлен меморандум, аннулированный после кратковременного перемирия 18 июня, достаточно ли обещания Ирана отказаться от 60-процентного обогащенного урана для отмены санкций США, и как исход выборов 3 ноября определит судьбу войны или мира на Ближнем Востоке?

«Отказ от 60% урана, предложение до ноября и предвыборный план Трампа»: 5 ключевых точек дипломатического столкновения

Наиболее важные факты и заявления, прозвучавшие в рамках диалога ООН и Вашингтона:

Отказ от запасов 60-процентного урана: Президент Масуд Пезешкиан подтвердил готовность отказаться от высокообогащенного урана на основе норм ДНЯО;

Призыв вернуться к перемирию до ноябрьских выборов: Тегеран намерен восстановить меморандум о взаимопонимании до наступления дня промежуточных выборов в США 3 ноября;

Бескомпромиссная риторика Белого дома и Трампа: Президент Трамп подчеркнул, что Иран никогда не сможет создать ядерную боеголовку, и отметил, что сделка состоится только после выборов;

Судьба меморандума от 18 июня: Документ, подписанный летом и открывающий Ормузский пролив, фактически потерял силу с возобновлением ударов в июле;

Анализ WSJ и стратегический торг: Тегеран стремится воспользоваться давлением промежуточных выборов в США, чтобы выбить у администрации Трампа максимально выгодные для своих интересов условия.

Сравнение ядерных и дипломатических позиций США и Ирана

Анализ требований сторон, озвученных с трибуны ООН и через средства массовой информации:

Критерии и направления Позиция Тегерана (Президент Масуд Пезешкиан) Позиция Вашингтона (Президент Дональд Трамп и Белый дом) Вопрос 60-процентного урана Готовность к полному отказу в рамках договора ДНЯО Нет доверия без проверок: полное перекрытие пути к ядерному оружию Сроки возвращения к соглашению «Незамедлительно, до ноябрьских промежуточных выборов» «Только после выборов»: заключать соглашение сейчас нет логики Судьба меморандума от 18 июня Желает восстановления и снятия военных ограничений Объявил о нарушении соглашения и окончании перемирия в июле Ормузский пролив и вопрос блокады Сторонник полной либерализации судоходства Усиление военного контроля в зависимости от действий Ирана Использование фактора выборов Оказание предвыборного давления на Трампа и призыв к уступкам Победа на выборах и ведение переговоров с позиции силы

Экспертиза международной и ядерной безопасности: Почему 60-процентный уран и ноябрь имеют столь решающее значение?

Выводы наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и геополитических экспертов:

«60-процентный уран» — пороговая точка: урану, обогащенному до 60%, технически требуется совсем немного времени для достижения 90-процентного уровня, необходимого для создания ядерного оружия; заявление Пезешкиана о готовности отказаться именно от этих запасов — крупнейший козырь, брошенный ради смягчения западных санкций и открытия дипломатических дверей;

Почему Пезешкиан хочет успеть до ноября? 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс; если партия Трампа завоюет абсолютное большинство, он выдвинет Ирану еще более жесткие условия; поэтому иранское руководство спешит заключить сделку в момент, когда предвыборная кампания Трампа нуждается во внешнеполитическом успехе;

Контактная тактика Трампа: Дональд Трамп же затягивает ситуацию, заявляя: «иранцы ждут результатов выборов, я заключу сделку с ними с сильной позиции после выборов»; это способ президента США сохранить максимальное превосходство за столом переговоров;

Ормузский пролив и угроза глобальному рынку нефти: провал меморандума от 18 июня вновь поставил под сомнение безопасность судоходства в Ормузском проливе; если стороны не придут к консенсусу до ноября или после него, в регионе может начаться новая волна ракетных и беспилотных ударов.

Политический диалог в Нью-Йорке показывает, что ядерный кризис между США и Ираном вступил в важнейшую фазу, и ноябрь станет испытанием не только для безопасности Америки, но и всего мира.

Как вы думаете, согласится ли Дональд Трамп заключить новую ядерную сделку с Ираном до выборов 3 ноября или выберет путь давления на Тегеран посредством еще более жестких санкций? Как лично вы оцениваете предложение Масуда Пезешкиана об отказе от 60-процентного обогащенного урана и перспективы мира на Ближнем Востоке? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей, освещающей важнейшую тему глобальной безопасности, со всеми близкими!