Необычное дорожно-транспортное происшествие в Польше унесло жизнь 20-летнего футболиста Оскара Кордуса. В управляемый им автомобиль BMW влетел олень, которого сбила машина, двигавшаяся во встречном направлении.

Инцидент произошел 21 сентября около 06:00 на кольцевой развязке в городе Гостынь на западе Польши. 52-летний водитель Volkswagen сбил оленя, выбегшего на провинциальную дорогу № 434 между населенными пунктами Краевице и Грабоног. От сильного удара животное отбросило на встречную полосу, и оно пробило лобовое стекло BMW Кордуса, попав футболисту в лицо.

В результате удара BMW съехал с дороги и перевернулся в кювет. По данным прокуратуры, у футболиста не было времени среагировать на происшествие.

Очевидцы заметили, что Кордус не дышит, и начали делать ему сердечно-легочную реанимацию. Спасатели также провели СЛР. После прибытия скорой помощи у футболиста восстановились жизненные показатели, и его на санитарной авиации доставили в больницу Познани.

Однако, несмотря на усилия врачей, Оскар Кордус скончался в тот же день около 22:30. Водитель Volkswagen не пострадал.

Кордус выступал на позиции защитника в клубе «Каня Гостынь», выступающем в четвертом дивизионе чемпионата Польши. В начале сезона он перешел в клуб из команды «Корона Пяски» и провел за новый коллектив семь матчей в лиге. В субботу он также играл в матче против команды «Погонь Нове Скальмежице», а в начале месяца участвовал во встрече против клуба «Островия 1909».

В прошлом сезоне футболист провел 26 матчей в лиге за «Корону Пяски». На молодежном уровне он играл за клубы «Заглембе Любин» и «Варта Познань».

«Каня Гостынь» выразила глубокие соболезнования семье, близким и друзьям в связи с гибелью футболиста. Представитель клуба отметил, что новость о смерти Оскара Кордуса была воспринята с глубокой скорбью.

Его бывший клуб «Корона Пяски» также почтил память футболиста, отметив, что Кордус являлся воспитанником клуба с малых лет.

В настоящее время прокуратура расследует данный инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Дата похорон футболиста пока не сообщается.