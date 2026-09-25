Аббос Файзуллаев раскрыл секрет победы над Ираном: Анализ командного духа

·54·Спорт
Аббос Файзуллаев раскрыл секрет победы над Ираном: Анализ командного духа

После сенсационной победы со счетом 3:1 над национальной сборной Ирана на стадионе «Истиклол» в городе Фергане перед журналистами выступил яркий игрок сборной Узбекистана и клуба ЦСКА Аббос Файзуллаев. Молодой плеймейкер, выделявшийся на протяжении всего матча своими неутомимыми действиями, скоростным дриблингом и постоянным прессингом защитников соперника, в своем искреннем послематчевом интервью остановился на овациях болельщиков: «Это была очень тяжелая игра. Большое спасибо тысячам болельщиков, пришедшим на стадион, они создали потрясающую и жаркую атмосферу в Фергане! У обеих команд были хорошие возможности для взятия ворот. В некоторых ситуациях преимущество было на нашей стороне, в других — у соперника. Но я думаю, что наша победа в итоге порадовала всех соотечественников».

На самый интересный вопрос журналистов — «В чем секрет того, что Узбекистан уже в третий раз побеждает Иран, являющийся грандом континента?» — Файзуллаев дал глубокий философский ответ, отражающий новую эпоху узбекского футбола: «Сейчас в узбекском футболе наступил очень хороший период. Конечно, и до этого в нашей стране были сильные периоды, но тогда чего-то, возможно, не хватало. А нынешняя победа — это результат нашего сплоченного выступления всей командой на поле!». Это заявление раскрыло суть не только ферганского триумфа, но и ментальных и тактических изменений, происходящих во всем узбекском футболе.

И всё же, что на самом деле представлял собой тот «секретный фактор», которого раньше не хватало нашей сборной, какое психологическое превосходство над Ираном завоевали Аббос Файзуллаев и новое поколение, и к каким новым вершинам этот «золотой век» приведет наш национальный футбол?

«Атмосфера в Фергане, 3-я победа над Ираном и новое поколение»: 5 главных пунктов интервью Аббоса Файзуллаева

Самые важные факты и мысли из заявления полузащитника национальной сборной:

  • «Суператмосфера в Фергане»: Файзуллаев выразил благодарность болельщикам, заполнившим арену «Истиклол», и отметил, что их поддержка придала огромных сил для победы;

  • Феномен 3-й победы над Ираном: Национальная сборная Ирана, считавшаяся принципиальным и самым неудобным соперником, повержена в третий раз подряд;

  • «Раньше нам чего-то не хватало»: Аббос подчеркнул, что талант был и у прошлых поколений, однако именно сегодня сформировались дух победителей и целостность;

  • Результат командной сплоченности: Победа над Ираном пришла не за счет индивидуального мастерства, а благодаря объединению каждого футболиста на поле ради единой цели;

  • «Хороший период» узбекского футбола: Молодой лидер признал, что отечественный футбол переживает сегодня один из самых мощных и уверенных периодов в своей истории.

Противостояние Узбекистана и Ирана: Сравнение прошлых преград и сегодняшних побед

Анализ соотношения сил в матчах против Ирана в прошлые годы и в настоящее время:

Показатели и аспекты

Прошлые периоды (при Катанеце и до него)

«Новая эра», упомянутая Аббосом Файзуллаевым

Психологический настрой против Ирана

Страх, осторожность, уход в глухую оборону

Борьба на равных, открытый прессинг и твердая вера в победу

Результаты очных встреч

Ничьи и поражения на последних минутах

Обыгран в 3-й раз

Командная структура

Зависимость от отдельных звезд (индивидуальная игра)

Слаженные действия всей команды в защите и нападении

Уровень игроков и легионеры

База местного чемпионата и азиатских клубов

Опыт топ-лиг Европы (ЦСКА, Франция и др.)

Фактор болельщиков и стадиона

Беспокойство из-за отсутствия результатов

Волна беспрецедентной уверенности и национального единства, как в Фергане

Футбольная экспертиза и анализ: Почему слова Файзуллаева о том, что «наступил хороший период» — правда?

Выводы международных футбольных обозревателей, спортивных социологов и тренеров:

  • Ответ на вопрос «Чего раньше не хватало?»: В прошлом в узбекском футболе были великие таланты, такие как Мирджалол Касымов, Максим Шацких или Сервер Джепаров, но в те времена не хватало инфраструктуры, психологической устойчивости и интенсивного тактического уровня европейского масштаба; нынешнее же поколение с юных лет (Кубок Азии У-20, Олимпиада-2024, отбор на Чемпионат мира) воспитывалось в духе победителей;

  • Файзуллаев — лидер нового поколения: Бесстрашие Аббоса на поле, то, что он не тушуется перед именами соперника (Бейранванд, Тареми, Азмун) и принимает решения с мячом на высокой скорости, придает ментальную уверенность всей команде; он — новое лицо современного узбекского футболиста;

  • Полное исчезновение «иранского комплекса»: Иран долгие годы был для нас «непреодолимой стеной»; победить их 3 раза означает, что узбекский футбол в Азии теперь не «догоняющий», а «лидирующий гранд»;

  • Синтез Капанадзе (Каннаваро) и сплоченности: Слова Файзуллаева о том, что «мы играли всей командой», подтверждают, что требования (командный прессинг, дисциплина) полностью приняты игроками, а в раздевалке царит настоящая семейная атмосфера.

Эти искренние слова Аббоса Файзуллаева доказывают, что национальная сборная Узбекистана пишет самые яркие страницы в своей истории, и впереди ее ждет пьедестал континентального первенства.

А как считаете вы, чего именно, по словам Аббоса Файзуллаева, не хватало нашим прошлым сборным для побед над такими гигантами, как Иран — физической подготовки или психологической уверенности? Какую личную оценку вы даете 3-й победе нынешнего поколения над Ираном? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным яркой звезде нашей сборной, со всеми любителями футбола!

Аббос ФайзуллаевНациональная сборная УзбекистанаСтадион «Истиклол» в ФерганеИран
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан поднялся в обновленном рейтинге ФИФА — победа над Ираном, 59-е место...Узбекистан поднялся в обновленном рейтинге ФИФА — победа над Ираном, 59-е место...Сегодня 07:13«Азиатское дерби в Фергане»: все интриги перед матчем Узбекистана и Ирана«Азиатское дерби в Фергане»: все интриги перед матчем Узбекистана и ИранаВчера 12:09Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серияИранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серияСегодня 07:10Заявление о том, как был повержен Иран: анализ плана на Кубок АзииЗаявление о том, как был повержен Иран: анализ плана на Кубок АзииВчера 23:01Дубль Шомуродова: Сборная Узбекистана обыгрывает Иран со счетом 2:1 (видео)Дубль Шомуродова: Сборная Узбекистана обыгрывает Иран со счетом 2:1 (видео)Вчера 20:38Матч с участием Шомуродова и Файзуллаева завершился разгромом «Башакшехира» со счетом 0:5Матч с участием Шомуродова и Файзуллаева завершился разгромом «Башакшехира» со счетом 0:514 сентября 06:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?