После сенсационной победы со счетом 3:1 над национальной сборной Ирана на стадионе «Истиклол» в городе Фергане перед журналистами выступил яркий игрок сборной Узбекистана и клуба ЦСКА Аббос Файзуллаев. Молодой плеймейкер, выделявшийся на протяжении всего матча своими неутомимыми действиями, скоростным дриблингом и постоянным прессингом защитников соперника, в своем искреннем послематчевом интервью остановился на овациях болельщиков: «Это была очень тяжелая игра. Большое спасибо тысячам болельщиков, пришедшим на стадион, они создали потрясающую и жаркую атмосферу в Фергане! У обеих команд были хорошие возможности для взятия ворот. В некоторых ситуациях преимущество было на нашей стороне, в других — у соперника. Но я думаю, что наша победа в итоге порадовала всех соотечественников».

На самый интересный вопрос журналистов — «В чем секрет того, что Узбекистан уже в третий раз побеждает Иран, являющийся грандом континента?» — Файзуллаев дал глубокий философский ответ, отражающий новую эпоху узбекского футбола: «Сейчас в узбекском футболе наступил очень хороший период. Конечно, и до этого в нашей стране были сильные периоды, но тогда чего-то, возможно, не хватало. А нынешняя победа — это результат нашего сплоченного выступления всей командой на поле!». Это заявление раскрыло суть не только ферганского триумфа, но и ментальных и тактических изменений, происходящих во всем узбекском футболе.

И всё же, что на самом деле представлял собой тот «секретный фактор», которого раньше не хватало нашей сборной, какое психологическое превосходство над Ираном завоевали Аббос Файзуллаев и новое поколение, и к каким новым вершинам этот «золотой век» приведет наш национальный футбол?

«Атмосфера в Фергане, 3-я победа над Ираном и новое поколение»: 5 главных пунктов интервью Аббоса Файзуллаева

Самые важные факты и мысли из заявления полузащитника национальной сборной:

«Суператмосфера в Фергане»: Файзуллаев выразил благодарность болельщикам, заполнившим арену «Истиклол», и отметил, что их поддержка придала огромных сил для победы;

Феномен 3-й победы над Ираном: Национальная сборная Ирана, считавшаяся принципиальным и самым неудобным соперником, повержена в третий раз подряд;

«Раньше нам чего-то не хватало»: Аббос подчеркнул, что талант был и у прошлых поколений, однако именно сегодня сформировались дух победителей и целостность;

Результат командной сплоченности: Победа над Ираном пришла не за счет индивидуального мастерства, а благодаря объединению каждого футболиста на поле ради единой цели;

«Хороший период» узбекского футбола: Молодой лидер признал, что отечественный футбол переживает сегодня один из самых мощных и уверенных периодов в своей истории.

Противостояние Узбекистана и Ирана: Сравнение прошлых преград и сегодняшних побед

Анализ соотношения сил в матчах против Ирана в прошлые годы и в настоящее время:

Показатели и аспекты Прошлые периоды (при Катанеце и до него) «Новая эра», упомянутая Аббосом Файзуллаевым Психологический настрой против Ирана Страх, осторожность, уход в глухую оборону Борьба на равных, открытый прессинг и твердая вера в победу Результаты очных встреч Ничьи и поражения на последних минутах Обыгран в 3-й раз Командная структура Зависимость от отдельных звезд (индивидуальная игра) Слаженные действия всей команды в защите и нападении Уровень игроков и легионеры База местного чемпионата и азиатских клубов Опыт топ-лиг Европы (ЦСКА, Франция и др.) Фактор болельщиков и стадиона Беспокойство из-за отсутствия результатов Волна беспрецедентной уверенности и национального единства, как в Фергане

Футбольная экспертиза и анализ: Почему слова Файзуллаева о том, что «наступил хороший период» — правда?

Выводы международных футбольных обозревателей, спортивных социологов и тренеров:

Ответ на вопрос «Чего раньше не хватало?» : В прошлом в узбекском футболе были великие таланты, такие как Мирджалол Касымов, Максим Шацких или Сервер Джепаров, но в те времена не хватало инфраструктуры, психологической устойчивости и интенсивного тактического уровня европейского масштаба; нынешнее же поколение с юных лет (Кубок Азии У-20, Олимпиада-2024, отбор на Чемпионат мира) воспитывалось в духе победителей;

Файзуллаев — лидер нового поколения: Бесстрашие Аббоса на поле, то, что он не тушуется перед именами соперника (Бейранванд, Тареми, Азмун) и принимает решения с мячом на высокой скорости, придает ментальную уверенность всей команде; он — новое лицо современного узбекского футболиста;

Полное исчезновение «иранского комплекса»: Иран долгие годы был для нас «непреодолимой стеной»; победить их 3 раза означает, что узбекский футбол в Азии теперь не «догоняющий», а «лидирующий гранд»;

Синтез Капанадзе (Каннаваро) и сплоченности: Слова Файзуллаева о том, что «мы играли всей командой», подтверждают, что требования (командный прессинг, дисциплина) полностью приняты игроками, а в раздевалке царит настоящая семейная атмосфера.

Эти искренние слова Аббоса Файзуллаева доказывают, что национальная сборная Узбекистана пишет самые яркие страницы в своей истории, и впереди ее ждет пьедестал континентального первенства.

А как считаете вы, чего именно, по словам Аббоса Файзуллаева, не хватало нашим прошлым сборным для побед над такими гигантами, как Иран — физической подготовки или психологической уверенности? Какую личную оценку вы даете 3-й победе нынешнего поколения над Ираном? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным яркой звезде нашей сборной, со всеми любителями футбола!