По итогам исторических переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в вашингтонском Белом доме прозвучали сенсационные заявления, выводящие отношения двух сверхдержав на новый стратегический этап. Находящийся в США с официальным государственным визитом 24–25 сентября китайский лидер заявил с трибуны Белого дома, что встреча с Трампом прошла в «искренней и глубокой» атмосфере, а стороны достигли нового консенсуса (взаимного согласия) по многим важным вопросам.

«Сегодня я провел открытый и глубокий обмен мнениями с президентом Дональдом Трампом. В ходе переговоров мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей между Китаем и США и придали новые стратегические направления нашим будущим отношениям», — заявил Си Цзиньпин. Кроме того, глава Китая подчеркнул, что стороны достигли нового совместного торгового соглашения, выдвинув важный принцип: «сотрудничество — это дорога с двусторонним движением». В свою очередь, выступая на официальном приеме в честь почетного гостя, президент США Дональд Трамп объявил, что, несмотря на различия в политических режимах, в период его второго президентского срока отношения между Вашингтоном и Пекином никогда прежде не были столь прочными и дружественными.

Итак, как новое торговое соглашение, достигнутое двумя лидерами, повлияет на глобальную экономику, каким образом гиганты с различными политическими режимами нашли общий язык и как эта договоренность в Белом доме изменит мировые рынки?

«Новый консенсус, торговое соглашение и двустороннее движение»: 5 ключевых тезисов заявлений Белого дома

Наиболее важные официальные тезисы по итогам встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа:

«Искренние и глубокие» переговоры: Си Цзиньпин подтвердил достижение нового консенсуса по многим стратегическим направлениям на встрече;

Новое совместное торговое соглашение: По итогам переговоров было подписано новое торговое соглашение, обеспечивающее экономический и коммерческий баланс между двумя странами;

«Сотрудничество — дорога с двусторонним движением»: Лидер КНР подчеркнул, что глобальная стабильность обеспечивается исключительно через взаимные интересы и уважение друг друга;

Признание Трампа и «второй срок»: Трамп заявил, что, несмотря на разницу политических взглядов и систем, связи между народами двух стран крепче, чем когда-либо;

Стратегическая гарантия для мировых рынков: Дружественная договоренность двух лидеров официально положила конец опасениям по поводу торговых войн и пошлин.

Позиции лидеров США и Китая: Сравнение официальных заявлений и стратегического содержания

Основные критерии, выдвинутые обеими сторонами по итогам переговоров в Белом доме:

Показатели и критерии Позиция председателя КНР Си Цзиньпина Позиция президента США Дональда Трампа Общая оценка диалога «Искренний, глубокий и открытый обмен мнениями» «Мы еще никогда так хорошо не ладили» Достигнутый результат Новые стратегические направления и консенсусы Прочные связи между народами двух стран Экономика и торговля Новое торговое соглашение («Двустороннее движение») Баланс, отвечающий интересам США Отношение к политическим системам Взаимное уважение и конструктивное стратегическое сотрудничество «Разные системы, но абсолютные прочные отношения» Историческое значение Успех первого государственного визита за 10 лет Самые прочные связи за второй президентский срок

Геополитическая и геоэкономическая экспертиза: Почему эти заявления имеют решающее значение для мира?

Выводы международных политологов, аналитиков Уолл-стрит и Гонконгской биржи:

«Новое торговое соглашение» — щит, предотвращающий риск рецессии: Новая торговая сделка, достигнутая в Белом доме, минимизирует риск возможных новых пошлин и торговых ограничений времен Трампа, что приносит долгожданное успокоение для глобальных логистических цепочек и экспортных рынков;

Философия «двустороннего движения»: Эти слова Си Цзиньпина являются символическим предупреждением о том, что реальных результатов можно достичь не языком односторонних санкций или давления со стороны Вашингтона, а только при признании национальных интересов Пекина; Трамп же открыто продемонстрировал принятие этого правила;

Переход противостояния политических систем на второй план: Заявление Трампа «мы представляем разные системы, но тем не менее нашли общий язык» — это победа прагматичной геополитики; Вашингтон и Пекин оставили идеологические споры в стороне, сосредоточившись на реальных экономических интересах;

Новая архитектура решения глобальных проблем: Единогласие двух лидеров свидетельствует о достижении закулисных конкретных договоренностей по стабилизации кризисов в Украине, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Этот исторический консенсус, объявленный Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Белом доме, стал ярким символом перехода человечества не к новым глобальным столкновениям, а к эпохе прагматичного сотрудничества.

А как по вашему мнению, какое влияние окажут новое торговое соглашение и открытый диалог между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на мировую экономику и стабильность глобальных цен? Какую личную оценку вы дадите дружественной договоренности этих двух гигантов с различными политическими режимами? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным главному событию мировой политики, со всеми близкими!