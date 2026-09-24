5 золотых медалей за день, 16 наград: «золотой пятый день» Узбекистана на Азиатских играх

·7·Спорт
5 золотых медалей за день, 16 наград: «золотой пятый день» Узбекистана на Азиатских играх

Пятый соревновательный день КсКс летних Азиатских игр, принимающих городами Айчи и Нагоя в Японии, 24 сентября вошел в историю узбекского спорта как настоящий «день золота и рекордов». Представители нашей национальной делегации показали фантастический результат всего за один день соревнований, пополнив нашу копилку ровно на 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые — в общей сложности 16 медалей! Эта волна беспрецедентных побед началась с водных видов спорта и распространилась на гимнастические арены, стрелковые залы, фехтовальные дорожки и секторы легкой атлетики.

В частности, Шохсанам Шерзодова (каноэ) и дуэт Нурматов/Саралиев (академическая гребля) продемонстрировали абсолютную гегемонию на воде, Владимир Свечнииков прервал 32-летнюю паузу в стрельбе с рекордом соревнований, Уткирбек Джураев стал королем Азии на гимнастическом коне с результатом 14.733 балла, а Шарифа Давронова обновила личный рекорд в тройном прыжке и стала двукратной чемпионкой континента. Таким образом, по итогам пятого дня общее количество медалей в копилке делегации Узбекистана достигло 6 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых (всего 26 медалей).

Итак, чьи спортивные школы стоят за революционным успехом завоевания 16 медалей за один день, какие направления обеспечили безусловное лидерство и какой стратегический рывок совершает наша делегация в общекомандном зачете?

«5 золотых медалей, 32-летний рекорд и в общей сложности 26 медалей»: 5 ключевых моментов дня 24 сентября

Самые важные статистические и аналитические факты пятого дня Азиатских игр:

  • 16 медалей за один день: 24 сентября узбекские атлеты завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали, став героями дня;

  • 5 новых чемпионов Азии: Шерзодова, дуэт Нурматов/Саралиев, Свечников, Джураев и Давронова поднялись на высшую ступень пьедестала континента;

  • Беспрецедентный бенефис в водных видах спорта: одни лишь наши гребцы на академических судах, каноэ и байдарках принесли за один день 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали;

  • Череда исторических рекордов: Свечников установил рекорд Азиатских игр в стрельбе (244,3 балла), а Давронова — абсолютный рекорд в своей карьере с результатом 14,35 метра;

  • 26 медалей в общекомандной копилке: к концу пятого дня наша сборная прочно закрепилась в числе сильнейших команд Азии, имея в активе 6 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.

«Айчи-Нагоя-2026»: полный реестр героев 24 сентября и завоеванных медалей

Классификация наших спортсменов, покоривших подиум в течение пятого дня, и их дисциплин:

Уровень медали

Спортсмен / Члены экипажа

Вид спорта и соревновательная дисциплина

ЗОЛОТО (5 шт.)

Шохсанам Шерзодова

Гребля на каноэ

ЗОЛОТО

Шахзод Нурматов / Собиржон Саралиев

Академическая гребля (Лм2кс)

ЗОЛОТО

Владимир Свечников

Стрельба (пневматический пистолет, 10 м, новый рекорд)

ЗОЛОТО

Уткирбек Джураев

Спортивная гимнастика (Конь, 14.733 балла)

ЗОЛОТО

Шарифа Давронова

Легкая атлетика (Тройной прыжок, рекорд 14.35 м)

СЕРЕБРО (8 шт.)

Шахбоз Холмурзаев

Академическая гребля (одиночка)

СЕРЕБРО

Мехрожбек Маматкулов / Павел Сорин

Академическая гребля (парная двойка)

СЕРЕБРО

Р. Саттарова / М. Сергеева / А. Аксенова / А. Сметуллаева

Академическая гребля (четверка)

СЕРЕБРО

Артур Гулиев / Владлен Денисов

Гребля на каноэ (двойка)

СЕРЕБРО

Анна Пракатен

Академическая гребля (женская одиночка)

СЕРЕБРО

Анна Аксенова / Айдана Сметуллаева

Академическая гребля (женская парная двойка)

СЕРЕБРО

Ф. Каримов / Д. Худойбердиев / М. Голубев / А. Турдиев

Академическая гребля (мужская четверка)

СЕРЕБРО

Зайнаб Дайибекова

Фехтование (сабля, женская личная)

БРОНЗА (3 шт.)

Алишер Турдиев / Максим Голубев

Академическая гребля (парная двойка)

БРОНЗА

Арина Танатмишева / Екатерина Шубина

Гребля на байдарках (двойка)

БРОНЗА

Ш. Холмурзаев / Д. Давронов / М. Маматкулов / П. Сорин

Академическая гребля (четверка)

Спортивная экспертиза и анализ: Почему пятый день стал поворотным моментом для узбекского спорта?

Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов:

  • Феномен «12 водных медалей за один день»: выступление федерации гребного спорта Узбекистана (академическая, каноэ, байдарка) в Нагое стало настоящей сенсацией; наши представители с одиночными, парными и четверными экипажами поднимались на пьедестал практически в каждой финальной программе, доказав, что они являются единственной силой на континенте, способной на равных бороться с Китаем и Японией;

  • Баланс в различных видах спорта: успех не ограничивался только единоборствами или каким-то одним направлением; завоевание золотых медалей в таких олимпийских видах спорта, требующих высокого технического и интеллектуального мастерства, как гимнастика, стрельба и легкая атлетика, показывает комплексное развитие спортивной системы в стране;

  • Расширение качества и масштаба медалей: 6 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых — обилие серебряных наград означает наличие огромного резерва потенциала для еще более резкого увеличения количества золота в предстоящих баталиях; сформировалась культура выхода в финал;

  • Эмоциональный заряд для других спортсменов: впереди нас ждут соревнования в таких национальных «медальных фабриках», как борьба, дзюдо, бокс и таэквондо; этот медальный дождь пятого дня привил дополнительную уверенность и дух победителей всем членам делегации.

Пятый день соревнований «Айчи-Нагоя-2026» в очередной раз продемонстрировал всему миру абсолютную силу спортивной делегации Узбекистана в континентальной элите.

Как вы думаете, в какую по счету топ-группу Азии смогут вывести Узбекистан наши спортсмены, завоевавшие 5 золотых и в общей сложности 16 медалей за один день, до конца соревнований? Победа какого из сегодняшних героев (Давронова, Свечников, Джураев или наши гребцы) взволновала вас больше всего? Оставляйте свои мнения и поздравления нашим чемпионам в комментариях и делитесь этой исторической статьей, несущей национальную гордость, со всеми любителями спорта!

Айчи-Нагоя-2026Шохсанам ШерзодоваНурматов/СаралиевВладимир Свечников
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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