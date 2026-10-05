Американец нашел 6-каратный алмаз во время земельных работ

Резервист военно-морских сил США нашел огромный алмаз весом 6,03 карата во время поисков драгоценных камней в парке штата Кратер оф Диамондс Стате Парк в Арканзасе. Некоторые специалисты и коллекционеры оценивают возможную стоимость этого редкого камня выше 1 миллиона долларов.

Джек Параден сделал поиски камней и драгоценных минералов своим хобби более 12 лет назад. Хотя он занимался этим увлечением и искал камни в разных местах на протяжении многих лет, ранее это занятие не приносило ему значительного финансового дохода.

Мужчина обнаружил эту удивительную находку в начале текущего года во время проведения земельных работ на территории Кратер оф Диамондс Стате Парк вместе со своим другом.

Интересно, что Параден вел процесс поиска алмаза в прямом эфире на платформе TikTok. Он промыл ведро гравия и высыпал мелкие камни со дна на стол. В этот момент его взгляд упал на странный камень, блестевший среди материалов.

Параден практически сразу понял, что это не обычный камень. Когда последующие проверки показали, что вес находки составляет 6,03 карата, он почувствовал себя невероятно счастливым.

Согласно данным, размер алмаза примерно равен размеру ногтя. Кроме того, он считается самым крупным алмазом, найденным на территории Кратер оф Диамондс Стате Парк в текущем году.

Относительно стоимости редкой находки высказываются различные оценки. Некоторые эксперты по драгоценным камням и коллекционеры предположили, что цена 6,03-каратного алмаза может превысить 1 миллион долларов.

Однако опытный оценщик отметил, что рыночная стоимость алмаза такого размера и качества может составлять около 250 тысяч долларов. То есть реальная цена камня определяется в зависимости от его качества, цвета, чистоты и других характеристик.

Тем не менее, эта находка имеет особое значение для Джека Парадена. Ведь он занимался поисками драгоценных камней более 10 лет, и до сих пор это хобби не приносило ему серьезной финансовой выгоды.

Теперь же его многолетний интерес неожиданно завершился крупной и ценной находкой. Какова бы ни была реальная стоимость 6,03-каратного алмаза, его обнаружение стало одним из величайших достижений в многолетнем хобби Парадена.