«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды в Узбекистане на 19 ноября.

Согласно прогнозу, в Ташкенте ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Ветер западный со скоростью 3–8 м/с, вечером возможно усиление до 10–12 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит 7–9 градусов, днем — 20–22 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 0–5 градусов тепла, днем 11–16 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, вечером местами возможен дождь. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 3–8 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях переменная облачность, вечером местами возможен дождь. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 7–12 градусов тепла, днем 18–23 градуса тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков, лишь в некоторых районах Кашкадарьинской области вечером возможен дождь. Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 7–12 градусов тепла, днем 18–23 градуса тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 5–10 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 10–15 градусов тепла.

В горных районах республики переменная облачность, местами пройдут осадки (дождь, снег). Ветер западный 7–12 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.