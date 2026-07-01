Трампу подарили уникальное кольцо с 321 бриллиантом

Президент США Дональд Трамп был отмечен особенным и ценным подарком по случаю 250-летия независимости страны. Всемирный алмазный центр Антверпена (АВДК) в Бельгии представил эксклюзивное кольцо, украшенное сотнями бриллиантов, специально изготовленное для главы государства.

Сообщается, что уникальное украшение было официально передано послу США в Бельгии Биллу Уайту.

Кольцо изготовлено из чистого золота, в него 321 натуральный бриллиант а также еще 75 драгоценных камней были искусно закреплены. Представители АВДК подчеркнули, что этот подарок был подготовлен как символ прочного экономического сотрудничества и многолетних торговых связей между двумя странами.

По данным центра, США на протяжении многих лет являются одним из крупнейших партнеров алмазной промышленности Антверпена. Большая часть натуральных алмазов, продаваемых здесь, в итоге попадает в руки именно американских покупателей.

АВДК также особо отметила, что при создании кольца использовались только натуральные бриллианты. Специалисты отмечают, что, хотя отличить натуральные алмазы от выращенных в лаборатории по внешнему виду сложно, между ними существует огромная разница в происхождении, редкости, рыночной стоимости и статусе.

Для справки: бельгийский город Антверпен на протяжении почти пяти веков считается одним из крупнейших центров мировой торговли алмазами. Большая часть добываемых в мире необработанных алмазов попадает на мировой рынок именно через торговые площадки этого города.

В знаменитом Алмазном квартале города работают более 1700 компаний. Кроме того, именно в Антверпене в 1863 году была создана первая в мире официальная алмазная биржа, и сегодня этот регион остается одним из самых престижных центров международной торговли бриллиантами.