Стали известны цены на ноутбуки Apple по состоянию на 18 ноября 2026 года. В список вошли модели MacBook Neo 2026, MacBook Air М4 и MacBook Air М5. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, размера экрана и цвета.

MacBook Neo 2026 (новая модель):

• 8/256 ГБ Китрус — 709 долларов

• 8/256 ГБ Силвер — 719 долларов

• 8/256 ГБ Индиго — 719 долларов

• 8/256 ГБ Блуш — 719 долларов

• 8/512 ГБ — 819 долларов

MacBook Air М4, 13 дюймов (2025):