Актуальные цены на модели MacBook Neo и Air
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- По состоянию на 18 ноября 2026 года были объявлены новые цены на ноутбуки Apple MacBook Neo 2026, MacBook Air М4 и MacBook Air М5.
- Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, размера экрана и цветов.
- В частности, модели MacBook Neo 2026 начинаются от 709 долларов, а ноутбуки серии MacBook Air М5 продаются по ценам от 1199 до 2199 долларов.
- Стоимость ноутбуков может меняться ежедневно в зависимости от рыночных условий.
Стали известны цены на ноутбуки Apple по состоянию на 18 ноября 2026 года. В список вошли модели MacBook Neo 2026, MacBook Air М4 и MacBook Air М5. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, размера экрана и цвета.
MacBook Neo 2026 (новая модель):
• 8/256 ГБ Китрус — 709 долларов
• 8/256 ГБ Силвер — 719 долларов
• 8/256 ГБ Индиго — 719 долларов
• 8/256 ГБ Блуш — 719 долларов
• 8/512 ГБ — 819 долларов
MacBook Air М4, 13 дюймов (2025):
• 16/256 ГБ — 1179 долларов (со скидкой)
• 16/512 ГБ — 1189 долларов
• 16/1 ТБ — 1549 долларов
• 24/512 ГБ — 1399 долларов (со скидкой)
MacBook Air М4, 15 дюймов (2025):
• 16/256 ГБ — 1399 долларов (со скидкой)
• 16/512 ГБ — 1429 долларов (со скидкой)
• 16/1 ТБ — 1699 долларов
• 24/512 ГБ — 1619 долларов
MacBook Air М5, 13 дюймов (2026, новая модель):
• 16/512 ГБ — 1199 долларов
• 16/1 ТБ — 1519 долларов (со скидкой)
MacBook Air М5, 15 дюймов (2026, новая модель):
• 16/512 ГБ — 1459 долларов (со скидкой)
• 16/1 ТБ — 1799 долларов
• 24/1 ТБ — 2199 долларов
Указанные цены актуальны на 18 ноября 2026 года. Стоимость ноутбуков может меняться ежедневно.
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