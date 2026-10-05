На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?

·4·Мир
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?

В некоторых регионах Юго-Восточной Азии фермеры используют уток для защиты рисовых полей от вредителей. Птиц на определенное время выпускают на поле, где они свободно перемещаются между посевами.

Основная задача уток — поедание насекомых и улиток, которые могут нанести вред рису. Поскольку они также поедают сорняки, это помогает поддерживать естественную чистоту поля. При этом утки обычно не наносят вреда самим рисовым растениям.

Еще один важный аспект этого метода для фермеров заключается в том, что он помогает сократить объемы использования химических средств борьбы с вредителями. Это позволяет расширить применение экологических подходов в сельском хозяйстве.

Использование уток — не новая идея, однако в некоторых регионах этот традиционный метод вновь обретает популярность. Благодаря своей способности к естественному питанию утки становятся удобными помощниками для фермеров в контроле численности вредителей на полях.

Таким образом, обычные птицы предлагают один из экологически безопасных способов в процессе выращивания риса.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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