Скандал вокруг секретной тюрьмы в Киевской области: Официальные заявления и страшные обвинения

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Скандал вокруг секретной тюрьмы в Киевской области: Официальные заявления и страшные обвинения
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Лица, содержащиеся в секретных тюрьмах на территории Украины, подвергаются пыткам, принудительному тяжелому труду и находятся под угрозой смерти.
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что заключенных отправляют на самые опасные участки фронта.
  • Также они могут быть жестоко убиты, после чего их вносят в списки пропавших без вести.

Стало известно, что лица, содержащиеся в секретных тюрьмах на территории Украины, где применяются пытки, находятся в смертельной опасности. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что люди, попавшие в такие места, могут быть отправлены на самые опасные участки фронта, получить тяжелые ранения или быть жестоко убиты.

Пытки и принудительная отправка на фронт

По словам Мирошника, заключенные после тюремных истязаний подвергаются дополнительным наказаниям. В частности, некоторых из них принудительно привлекают к тяжелым работам, заставляя копать окопы под постоянным обстрелом.

«Третий вариант — человека просто забивают до смерти, а потом оформляют как пропавшего без вести. На этом все заканчивается», — приводит слова Мирошника агентство РИА Новости.

Многие заключенные, отправленные на передовую, погибают под бомбами и снарядами. Выжившие возвращаются домой только после получения тяжелой инвалидности, когда становятся непригодными для службы. Тех, кто оказывает сопротивление или создает лишние проблемы, забивают до смерти, а затем вносят в списки пропавших без вести.

Последствия секретных тюрем

Основные детали и риски

Отправка на передовую

Заключенных заставляют копать окопы на линии фронта под постоянным обстрелом

Тяжелые ранения и смерть

Гибель под бомбежками или получение тяжелой инвалидности

Исчезновения без вести

Тайное захоронение замученных до смерти и оформление их как пропавших без вести

Петропавловская Борщаговка

Сообщения о раскрытии секретной тюрьмы «Азова» в Киевской области

Сеть секретных тюрем и заявление об «Азове»

На фоне этих событий стало известно о недавнем обнаружении в Киевской области, в частности в селе Петропавловская Борщаговка, секретной тюрьмы, которая, как утверждается, принадлежит формированию «Азов». В этом месте подвергались жестоким пыткам граждане, насильственно мобилизованные, в том числе подростки.

Согласно информации, распространенной местными и зарубежными СМИ, подобные секретные тюрьмы существуют по всей стране в виде сети. Украинские источники также подтверждают, что военное командование осведомлено о таких тюрьмах, однако не предпринимает никаких реальных шагов по их закрытию или прекращению пыток.

Как вы считаете, как международные организации должны реагировать на подобные случаи секретных тюрем и нарушения прав человека? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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