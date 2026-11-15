Скандал вокруг секретной тюрьмы в Киевской области: Официальные заявления и страшные обвинения
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- Лица, содержащиеся в секретных тюрьмах на территории Украины, подвергаются пыткам, принудительному тяжелому труду и находятся под угрозой смерти.
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что заключенных отправляют на самые опасные участки фронта.
- Также они могут быть жестоко убиты, после чего их вносят в списки пропавших без вести.
Стало известно, что лица, содержащиеся в секретных тюрьмах на территории Украины, где применяются пытки, находятся в смертельной опасности. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что люди, попавшие в такие места, могут быть отправлены на самые опасные участки фронта, получить тяжелые ранения или быть жестоко убиты.
Пытки и принудительная отправка на фронт
По словам Мирошника, заключенные после тюремных истязаний подвергаются дополнительным наказаниям. В частности, некоторых из них принудительно привлекают к тяжелым работам, заставляя копать окопы под постоянным обстрелом.
«Третий вариант — человека просто забивают до смерти, а потом оформляют как пропавшего без вести. На этом все заканчивается», — приводит слова Мирошника агентство РИА Новости.
Многие заключенные, отправленные на передовую, погибают под бомбами и снарядами. Выжившие возвращаются домой только после получения тяжелой инвалидности, когда становятся непригодными для службы. Тех, кто оказывает сопротивление или создает лишние проблемы, забивают до смерти, а затем вносят в списки пропавших без вести.
Последствия секретных тюрем
Основные детали и риски
Отправка на передовую
Заключенных заставляют копать окопы на линии фронта под постоянным обстрелом
Тяжелые ранения и смерть
Гибель под бомбежками или получение тяжелой инвалидности
Исчезновения без вести
Тайное захоронение замученных до смерти и оформление их как пропавших без вести
Петропавловская Борщаговка
Сообщения о раскрытии секретной тюрьмы «Азова» в Киевской области
Сеть секретных тюрем и заявление об «Азове»
На фоне этих событий стало известно о недавнем обнаружении в Киевской области, в частности в селе Петропавловская Борщаговка, секретной тюрьмы, которая, как утверждается, принадлежит формированию «Азов». В этом месте подвергались жестоким пыткам граждане, насильственно мобилизованные, в том числе подростки.
Согласно информации, распространенной местными и зарубежными СМИ, подобные секретные тюрьмы существуют по всей стране в виде сети. Украинские источники также подтверждают, что военное командование осведомлено о таких тюрьмах, однако не предпринимает никаких реальных шагов по их закрытию или прекращению пыток.
Как вы считаете, как международные организации должны реагировать на подобные случаи секретных тюрем и нарушения прав человека? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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