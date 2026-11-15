Деклан Райс рассказал, за кого болеет его сын, и раскрыл одну черту характера Ямаля
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- Сын полузащитника «Арсенала»
- Деклана Райса является преданным поклонником Ламина Ямаля и выражал протест против игры отца против испанского футболиста.
- Райс отметил, что его поразило уважение сына к Ямалю.
- Он также подчеркнул, что искренняя манера поведения испанской звезды по отношению к ребенку его впечатлила.
Сын полузащитника «Арсенала» и сборной Англии Деклана Райса оказался ярым фанатом знаменитого футболиста Ламина Ямаля. Интересно, что, узнав о том, что его отец выйдет на поле против испанской звезды, мальчик неоднократно выражал протест. Однако отношение Ямаля к своему юному поклоннику поразило даже самого Райса.
Английский футболист рассказал об этом в преддверии матча группового этапа Лиги наций против Испании. По его словам, для сына Ямаль — не просто талантливый игрок, а герой, заслуживающий особого уважения.
«Почему ты играешь против него?» — сын неоднократно спрашивал Райса
Когда Деклан Райс сказал сыну, что будет играть против сборной Испании, реакция мальчика заставила отца улыбнуться.
«Когда я сказал ему, что буду играть против Ямаля, он снова и снова спрашивал: “Почему ты играешь против Ламина?!”. Но Ламин отнесся к нему очень тепло. Как отец, я искренне оценил это внимание. Это был очень душевный жест», — сказал Райс.
Слова футболиста привел известный инсайдер Фабрицио Романо.
Человеческие качества Ямаля вне поля впечатлили Райса
Деклана Райса порадовало не только то, что его сын встретился с любимым игроком, но и то, как именно испанская звезда отнеслась к ребенку.
Английский полузащитник отметил, что Ямаль отлично знает, как общаться с маленькими детьми. Он связал это качество с тем, как футболист относится к своему младшему брату и участвует в его воспитании.
Действительно, успех в большом футболе измеряется не только голами, трофеями и рекордами. То, как спортсмен, достигший вершин славы, ведет себя с юными болельщиками, также многое говорит о его личности.
Судя по словам Райса, Ямаль произвел на его сына приятное впечатление не только своим мастерством на поле, но и своей искренностью как человека.
Райс и раньше высказывался о будущем Ямаля
Любопытно, что Деклан Райс не впервые так тепло отзывается о Ламине Ямале. Ранее он заявлял, что считает справедливым тот факт, что Гарри Кейн в голосовании за «Золотой мяч» опередил юную испанскую звезду.
В то же время Райс высоко оценил потенциал Ямаля, подчеркнув, что в будущем тот может еще не раз стать обладателем «Золотого мяча».
Несмотря на юный возраст, Ямаль стал одной из самых обсуждаемых звезд мирового футбола. Однако история, рассказанная Декланом Райсом, показала нечто более важное, чем его популярность: иногда самая большая победа футболиста одерживается не на поле, а в сердце маленького болельщика.
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