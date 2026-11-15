Деклан Райс рассказал, за кого болеет его сын, и раскрыл одну черту характера Ямаля

Сын полузащитника «Арсенала» и сборной Англии Деклана Райса оказался ярым фанатом знаменитого футболиста Ламина Ямаля. Интересно, что, узнав о том, что его отец выйдет на поле против испанской звезды, мальчик неоднократно выражал протест. Однако отношение Ямаля к своему юному поклоннику поразило даже самого Райса. Английский футболист рассказал об этом в преддверии матча группового этапа Лиги наций против Испании. По его словам, для сына Ямаль — не просто талантливый игрок, а герой, заслуживающий особого уважения. «Почему ты играешь против него?» — сын неоднократно спрашивал Райса Когда Деклан Райс сказал сыну, что будет играть против сборной Испании, реакция мальчика заставила отца улыбнуться.

«Когда я сказал ему, что буду играть против Ямаля, он снова и снова спрашивал: “Почему ты играешь против Ламина?!”. Но Ламин отнесся к нему очень тепло. Как отец, я искренне оценил это внимание. Это был очень душевный жест», — сказал Райс. Слова футболиста привел известный инсайдер Фабрицио Романо. Человеческие качества Ямаля вне поля впечатлили Райса Деклана Райса порадовало не только то, что его сын встретился с любимым игроком, но и то, как именно испанская звезда отнеслась к ребенку. Английский полузащитник отметил, что Ямаль отлично знает, как общаться с маленькими детьми. Он связал это качество с тем, как футболист относится к своему младшему брату и участвует в его воспитании. Действительно, успех в большом футболе измеряется не только голами, трофеями и рекордами. То, как спортсмен, достигший вершин славы, ведет себя с юными болельщиками, также многое говорит о его личности. Судя по словам Райса, Ямаль произвел на его сына приятное впечатление не только своим мастерством на поле, но и своей искренностью как человека.