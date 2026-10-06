В Бразилии огромный баннер зацепился за воздушный шар и разлетелся на куски (видео)

·50·Мир
В Бразилии огромный баннер зацепился за воздушный шар и разлетелся на куски (видео)

В Бразилии огромный баннер, прикрепленный к воздушному шару, во время взлета зацепился за препятствия внизу и порвался. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей.

На видео видно, как огромный баннер, подвешенный к воздушному шару, медленно поднимается вверх. Однако, не успев подняться на достаточную высоту, он зацепился за деревья или другие преграды, в результате чего большая ткань разорвалась на части.

Отдельные куски баннера разлетелись по воздуху в разные стороны. Кадры создали весьма необычное зрелище для тех, кто наблюдал за происходящим издалека.

Судя по видео в соцсетях, конструкция подвешенного к воздушному шару огромного баннера сначала затрудняла понимание причины происшествия. Некоторые пользователи даже подумали, что видео создано с помощью искусственного интеллекта, однако на кадрах видно, как гигантский баннер рвется о препятствия.

Бразилияразрыв баннерараспространение видеоискусственный интеллект
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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