В Индии перерезали электропровода, чтобы освободить дорогу статуе (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как во время религиозного шествия в рамках фестиваля Ганеша большая статуя запуталась в электрических проводах и мешала дальнейшему движению.

На видео видно, что из-за большой высоты статуи электропровода преградили ей путь. После этого мужчина забрался на статую и с помощью инструмента перерезал зацепившиеся за нее провода. Сообщается, что шествие продолжилось после того, как провода были оборваны.

Однако на данный момент нет точной информации о том, в каком регионе произошел этот инцидент и привело ли отключение проводов к перебоям в электроснабжении.

Для справки, фестиваль Ганеша проводится в Индии в честь индуистского божества мудрости и благополучия Ганеши. Во время праздника его статуи носят по улицам. В конце фестиваля статуи по традиции погружают в реки, озера или специальные водоемы.