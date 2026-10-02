В Индии перерезали электропровода, чтобы освободить дорогу статуе (видео)

·2·Мир
В Индии перерезали электропровода, чтобы освободить дорогу статуе (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как во время религиозного шествия в рамках фестиваля Ганеша большая статуя запуталась в электрических проводах и мешала дальнейшему движению.

На видео видно, что из-за большой высоты статуи электропровода преградили ей путь. После этого мужчина забрался на статую и с помощью инструмента перерезал зацепившиеся за нее провода. Сообщается, что шествие продолжилось после того, как провода были оборваны.

Однако на данный момент нет точной информации о том, в каком регионе произошел этот инцидент и привело ли отключение проводов к перебоям в электроснабжении.

Для справки, фестиваль Ганеша проводится в Индии в честь индуистского божества мудрости и благополучия Ганеши. Во время праздника его статуи носят по улицам. В конце фестиваля статуи по традиции погружают в реки, озера или специальные водоемы.

Фестиваль ГанешаИндияЭлектропроводаРаспространение видео
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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