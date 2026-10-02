«Если бы там были мои зубы»: слова одной женщины вдохновили Соннет Элерс на создание необычного изобретения

·57·Мир
«Если бы там были мои зубы»: слова одной женщины вдохновили Соннет Элерс на создание необычного изобретения

Южноафриканский врач Соннет Элерс под впечатлением от слов одной женщины создала необычное устройство для защиты от насилия. Приспособление под названием Рапе-аКсе предназначено для женщин, а на его внутренней части расположены мелкие крючки, предназначенные для удержания насильника.

Элерс рассказала, что когда ей было 20 лет и она работала медицинским исследователем, она помогла изнасилованной женщине. Пострадавшая сказала ей: «Если бы там были мои зубы». Эти слова засели в памяти Элерс, и она пообещала создать средство, которое поможет женщинам, оказавшимся в подобной ситуации в будущем.

Спустя почти 40 лет Элерс создала устройство Рапе-аКсе. По ее словам, ради разработки приспособления и запуска проекта она продала свой дом и машину.

Устройство представляет собой специальное средство защиты для женщин, которое вводится в тело подобно тампону. Крючки на его внутренней части должны зацепиться за половые органы насильника во время попытки изнасилования. Элерс подчеркнула, что это должно остановить агрессора из-за сильной боли, дать жертве время на побег и в дальнейшем помочь опознать его в медицинском учреждении.

Элерс отметила, что устройство не повреждает кожу. По ее описанию, после того как приспособление зацепится, его должен извлекать только медицинский работник. Планируется, что это предоставит правоохранительным органам возможность идентифицировать и задержать насильника.

Ayol kishi qo‘lida akula jag‘ining shaffof va tishli qoliplarini ushlab turibdi.

Однако после создания Рапе-аКсе вызвало ожесточенные споры. Критики заявляли, что устройство может сделать насильника еще более агрессивным, подвергнуть жертву дополнительной опасности или сформировать у женщин ложное чувство безопасности. Некоторые назвали его «средневековым» подходом.

В ответ на критику Элерс заявила: «Средневековое поведение заслуживает средневековых последствий».

Laboratoriyadagi ayol shaffof plastik tsilindr orqali qaramoqda.
Соннет ЭлерсRape-aXeсредство защиты от насилияустройство приспособление
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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