Младенцу провели сложную операцию в утробе матери

·48·Мир
Младенцу провели сложную операцию в утробе матери

В Китае врачи успешно удалили с помощью специальной иглы 5-сантиметровую опухоль в легких ребенка, который еще находился в утробе матери. Эта процедура помогла спасти жизнь плода. Об этом сообщает «Сут Чина Морнинг Пост».

Отмечается, что медицинская бригада, состоящая из врачей из Шэньчжэня и Гонконга, приняла решение провести операцию после того, как у 22-недельного плода 40-летней женщины было выявлено аномальное развитие легочной ткани — КПАМ.

Во время обследований выяснилось, что опухоль практически полностью заняла правую грудную клетку плода. Она оказывала сильное давление на сердце и легкие. Кроме того, в брюшной полости плода скопилась жидкость.

Обычно в таких ситуациях врачи используют метод выведения жидкости, скопившейся в брюшной полости, или перекрытия основного кровеносного сосуда, питающего опухоль. Но в данном случае опухоль состояла из множества мелких кист и не имела центрального кровеносного сосуда. Поэтому привычные методы лечения не дали ожидаемого результата.

После этого медицинская бригада решила применить другой, более сложный метод. Под контролем УЗИ высокой точности в режиме реального времени специальная абляционная игла была проведена через живот матери, стенку матки и грудную клетку плода до самого центра опухоли.

Затем через специальную иглу была задействована микроволновая технология, и ткань опухоли была уничтожена изнутри под воздействием высокой температуры. Процесс активного нагревания длился всего две минуты. Все это время врачи тщательно следили за тем, чтобы не нанести вред здоровым органам плода.

Всего через три дня после операции обследования показали, что размер опухоли значительно уменьшился. При этом скопившаяся в брюшной полости плода жидкость также исчезла.

В дальнейшем беременность протекала успешно. На 37-й неделе беременности ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Его вес при рождении составил 2,9 килограмма. Новорожденный был оценен по шкале Апгар на высший балл — 10.

Как стало известно, ребенок чувствовал себя хорошо и в четырехмесячном возрасте, у него не наблюдалось никаких симптомов заболеваний. Также отпала необходимость в проведении ему дополнительных хирургических вмешательств.

Как подчеркивают врачи, данная успешная процедура является важным нововведением в области медицины матери и плода и может положить начало новому этапу в этом направлении.

Китайская медицинаоперация плодаCPAMмикроволновая абляция
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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