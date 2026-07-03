Раскрыта преступная сеть, продававшая плаценты для антивозрастных инъекций

В Пакистане раскрыта международная преступная сеть, которая занималась незаконным сбором, переработкой и отправкой человеческих плацент за рубеж. Федеральное агентство расследований (ФИА) страны проводит следственные действия по данному делу.

По данным следствия, подозреваемые ежемесячно закупали в различных больницах около 200 килограммов плацент, которые затем высушивались, перерабатывались и экспортировались за границу. В ходе рейда в Исламабаде на незаконном цеху было обнаружено около 500 килограммов человеческих плацент, задержаны пять подозреваемых.

Кроме того, в международном аэропорту Исламабада был перехвачен подозрительный груз весом 100 килограммов, предназначавшийся для отправки во Вьетнам. Следователи отметили, что он также состоял из человеческих плацент.

Сообщается, что подозреваемые покупали каждую плаценту примерно за 800 рупий. Затем из них изготавливались дорогостоящие антивозрастные инъекции. Стоимость одного такого укола, по имеющимся данным, достигала 700 тысяч рупий.

Следователи заявляют, что преступная сеть могла действовать не только в столице, но и в других крупных городах. В связи с этим проверяется возможная причастность некоторых больниц, компаний по переработке отходов и других ответственных лиц.

Согласно законодательству Пакистана, лица, признанные виновными в незаконной продаже и переработке человеческих органов или тканей в коммерческих целях, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 10 лет и оштрафованы на крупную сумму.

Специалисты подчеркивают, что плацента считается инфекционными медицинскими отходами, и ее утилизация должна проходить под строгим контролем. Некоторые полагают, что содержащиеся в ней вещества могут оказывать омолаживающий эффект, однако научные доказательства по этому вопросу остаются спорными.