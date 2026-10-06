Удар со скоростью света: США создают лазерный и микроволновый щит против роя дронов

·39·Мир
Удар со скоростью света: США создают лазерный и микроволновый щит против роя дронов

Лавинообразный рост числа беспилотных летательных аппаратов (дронов) в современных войнах и конфликтах заставляет ведущие военные центры мира кардинально пересматривать концепцию противовоздушной обороны. Министерство обороны США (Pentagon) официально отобрало ведущих производителей высокоэнергетических боевых лазеров и мощных микроволновых систем в рамках специальной программы испытаний по защите внутренней территории страны от малых и средних дронов.

Эта инициатива выдвинута «ДжИАТФ-401» (Межведомственной целевой группой по борьбе с дронами) и считается важным историческим поворотом в переходе оружия с направленной энергией (Директед Энергй) от лабораторных испытаний к стадии практического применения.

4 лучшие отобранные технологии: кто в списке?

По данным Пентагона, для первоочередных испытаний были утверждены разработки четырех авторитетных оборонных компаний:

  • Boeing: Компактная лазерная система вооружения (Компакт Ласер Веапон Сйстем) от гиганта мировой авиационной промышленности;

  • АероВиронмент: Высокоэнергетический лазерный комплекс, легко устанавливаемый на мобильные платформы и способный сжигать дроны за считанные секунды;

  • Корд Течнологиес: Лазерная система «Firefly», приспособленная для точного наведения и уничтожения низколетящих целей;

  • Эпирус (микроволновый комплекс Леонидас): Если лазеры работают по принципу «один удар — одна цель», то Леонидас с помощью сверхмощного микроволнового электромагнитного излучения (ХПМ) способен в один миг выжигать электронные микросхемы целого «роя дронов» (свармс), покрывающего небо, прямо в воздухе.

Почему лазеры, а не традиционные зенитные ракеты?

Военные аналитики выделяют два главных фактора перехода к системам направленной энергии:

  • Экономическая выгода: Тратить ракету стоимостью в миллион долларов на сбитие простого дрона ценой в несколько тысяч долларов быстро истощит военный бюджет. Себестоимость же лазерного удара равна стоимости электроэнергии всего в несколько долларов;

  • Бесконечный боезапас: Лазерные и микроволновые устройства могут вести непрерывный огонь при подключении к генератору и источнику питания, и их боеприпасы в традиционном понимании не заканчиваются.

Решающие испытания на полигоне в Юте

В Пентагоне сообщили, что проект не ограничится только этими четырьмя комплексами. В декабре текущего года на известном военном полигоне Дагвей (Дугвай Провинг Грунд) в штате Юта пройдут крупные испытательные стрельбы. В них боевые лазеры нового поколения от ряда других перспективных стартапов и производителей столкнутся в реальных условиях.

Комплексы и системы, показавшие наибольшую точность и эффективность на испытаниях, планируется напрямую закупить для автономной охраны аэропортов, военных баз и стратегических объектов инфраструктуры США.

ПентагонJIATF-401полигон ДагвейБорьба с дронами
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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