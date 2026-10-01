В Калифорнии зафиксирован крайне редкий случай: женщина выносила плод в брюшной полости и родила здорового ребенка

·28·Мир
В Калифорнии зафиксирован крайне редкий случай: женщина выносила плод в брюшной полости и родила здорового ребенка

В декабре 2025 года в штате Калифорния (США) был зафиксирован один из редчайших случаев в медицинской практике. 41-летняя женщина родила здорового ребенка, выносив плод не внутри матки, а в брюшной полости.

Женщина несколько лет жила с большой кистой яичника. Увеличение объема живота также связывали не с беременностью, а именно с кистой. А нерегулярный менструальный цикл стал одной из причин, почему она не подозревала о возможной беременности.

Ситуация прояснилась в декабре 2025 года, когда женщина обратилась в больницу для удаления кисты яичника. После того как первичные обследования выявили признаки беременности, врачи провели дополнительные исследования.

Результаты обследования поразили специалистов: матка оказалась пустой, а плод развивался вне ее — в брюшной полости. Это явление называется брюшной беременностью и является одной из редчайших форм внематочной беременности.

Обычно такие беременности представляют серьезную угрозу. Поскольку ткани вне матки не могут обеспечить достаточные условия и кровоснабжение для нормального развития плода. Кроме того, для матери могут возникнуть опасные для жизни осложнения, такие как сильное внутреннее кровотечение.

Однако в данном случае плод развился практически до полного срока и выжил. Врачи провели сложную хирургическую операцию, чтобы спасти мать и ребенка. Во время операции одновременно с удалением кисты на свет появился и малыш. В процедуре участвовала команда специалистов из различных медицинских областей. По данным больницы, после операции состояние матери и ребенка было стабильным.

Брюшная беременностьШтат КалифорнияКиста яичника
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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