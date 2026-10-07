Индия, являющаяся одним из ведущих государств Глобального Юга, предприняла важный дипломатический шаг на пути к прекращению войны в Украине и установлению мира в регионе. Согласно информации авторитетного издания страны Хиндустан Тимес, официальный Дели представил Киеву специальный план перемирия, направленный на прекращение взаимных ударов и защиту важных логистических путей.

Эта инициатива нацелена не только на обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности, но и на снижение ущерба, наносимого военными действиями глобальным цепочкам поставок.

Основные пункты предложенного Индией плана перемирия

Пакет мирных инициатив, выдвинутый индийской дипломатией, включает в себя несколько жизненно важных условий:

Прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре: Стороны должны накануне зимнего сезона полностью прекратить нанесение ракетных и дроновых ударов по энергетическим системам, электростанциям и критически важной инфраструктуре друг друга;

Безопасность в Черном море и коммерческие суда: Положить конец нападениям на мирные гражданские и торговые суда, курсирующие в акватории Черного моря;

Бесперебойные коридоры поставок: Гарантировать беспрепятственную и стабильную доставку зерна, сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов на мировые рынки через региональные порты.

Переговоры во время визита в Киев и интересы Дели

Данные важные предложения были доведены до руководства Украины непосредственно на высшем дипломатическом уровне:

Миссия Джайшанкара: По данным Хиндустан Тимес, мирная инициатива была передана украинской стороне в рамках официального визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Киев в прошлом месяце;

Энергетический баланс: В плане Индии также открыто учтены ее собственные национальные интересы — в частности, предусмотрен вопрос обеспечения непрерывности поставок российских энергоносителей в целях поддержания стабильности цен на мировом рынке.

Данная инициатива Индии о перемирии находится в центре внимания международных экспертов как очередной серьезный геополитический шаг на пути к поиску компромисса между воюющими сторонами и предотвращению глобальных экономических кризисов.