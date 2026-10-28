Впервые в истории раненый солдат был эвакуирован с помощью дрона

·62·Мир
Впервые в истории раненый солдат был эвакуирован с помощью дрона

Вооруженные силы Украины эвакуировали раненого военнослужащего, застрявшего на линии фронта, с помощью тяжелого грузового дрона. Это стало одной из первых подобных операций, зафиксированных за время войны. Об этом сообщает Reuters.

49-летний Константин Власенко был направлен на позицию в Купянском направлении Харьковской области в июне 2025 года. Он провел в районе фронта почти 500 дней. Из-за российских дронов и заминированных дорог эвакуация традиционным способом была крайне опасной.

Военнослужащий получил тяжелые ранения обеих ног в результате атаки дрона. По его словам, из-за ухудшения состояния он был вынужден самостоятельно ампутировать часть ног.

Для его спасения был использован тяжелый дрон, способный поднимать до 90 килограммов груза. Власенко с помощью специального приспособления закрепили на дроне и доставили в безопасную зону на расстоянии около 15 километров. Полет длился около 15 минут.

Перед операцией план спасения был тщательно проработан. Для обеспечения безопасного передвижения дрона были задействованы и другие беспилотные аппараты. После того как Власенко доставили в безопасную зону, его отправили в больницу. В настоящее время он проходит реабилитацию в медицинском учреждении в Харькове.

Данный инцидент показал, что в ситуациях, когда традиционная эвакуация на поле боя невозможна, для спасения человеческих жизней можно использовать тяжелые грузовые дроны.

Kasalxona karavotida oyoqlari bog‘langan, soqolli kishi yotibdi.
Украино-российская войнаКупянскКонстантин ВласенкоДроны
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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