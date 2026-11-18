На улице Фархад в Учтепинском районе Ташкента запущена новая система «зеленого коридора». Ее протяженность составляет 1,8 километра, она охватывает участок от пересечения с Малой кольцевой дорогой до улицы Катта Хирмонтепа. Об этом 16 ноября сообщил Центр организации дорожного движения.

В рамках проекта был пересмотрен режим работы семи светофорных объектов на данном направлении. Теперь с 07:00 до 10:00 утра приоритет отдается транспортным средствам, движущимся в сторону Малой кольцевой дороги и станции метро «Чиланзар».

В остальное время суток будут созданы удобства для автомобилей, направляющихся в сторону улицы Катта Хирмонтепа и хокимията Учтепинского района.

По оценкам Центра организации дорожного движения, благодаря новой системе время проезда по данному участку в часы без пробок сократилось с 6,5 до 4 минут.